Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έντονες αντιδράσεις για την κατανομή – Γιατί υπάρχει προβληματισμός για τη Δευτεροβάθμια

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Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την τελική κατανομή των 5.487 μόνιμων διορισμών για το σχολικό έτος 2026-2027, με 2.305 θέσεις να αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Γενική, Ειδική Αγωγή και Μουσικά Σχολεία.

Ωστόσο, ο αιρετός εκπρόσωπος στο ΚΥΣΔΕ, Θοδωρής Κατσωνόπουλος, εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον αριθμό των διορισμών στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι οι 910 θέσεις απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Σε αποτίμησή του μετά τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ, ο κ. Κατσωνόπουλος κάνει λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον σχεδιασμό των μόνιμων διορισμών, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των σχολείων «δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας». Παράλληλα, καλεί την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί άμεσα και να διεκδικήσει επιπλέον μόνιμους διορισμούς, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου προϋποθέτει μόνιμο προσωπικό από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Αυτή είναι η κατανομή – Πού θα γίνουν περισσότερες προσλήψεις

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα (21 Ιουλίου 2026) την τελική κατανομή των 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι διορισμοί κατανέμονται ως εξής:

910 διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση

92 διορισμοί στον κλάδο ΠΕ79 για τα Μουσικά Σχολεία

1.303 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Συνολικά, δηλαδή, προβλέπονται 2.305 μόνιμοι διορισμοί που αφορούν αποκλειστικά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενική, Ειδική Αγωγή και Μουσικά Σχολεία).

Αναμένονται οι επόμενες διαδικασίες

Μετά την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η κατανομή των οργανικών θέσεων ανά περιοχή διορισμού και στη συνέχεια η ανακοίνωση των ονομάτων των διοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Κατανομή μόνιμων διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2026-2027)

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση της κατανομής

Α. Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (910 θέσεις)

Κλάδος / Ειδικότητα Θέσεις

ΠΕ01 Θεολόγοι 52

ΠΕ02 Φιλόλογοι 162

ΠΕ03 Μαθηματικοί 22

ΠΕ04.01 Φυσικοί 23

ΠΕ04.02 Χημικοί 16

ΠΕ04.04 Βιολόγοι 32

ΠΕ04.05 Γεωλόγοι 6

ΠΕ05 Γαλλικής 19

ΠΕ06 Αγγλικής 23

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 24

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 13

ΠΕ33 ΜΙΘΕ 8

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 8

ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης 27

ΠΕ80 Οικονομίας 137

ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων 19

ΠΕ82 Μηχανολόγων 62

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων 44

ΠΕ84 Ηλεκτρονικών 22

ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών 10

ΠΕ86 Πληροφορικής 12

ΠΕ87.01 Ιατρικής 22

ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής 32

ΠΕ87.03 Αισθητικής 19

ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων 7

ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής 2

ΠΕ87.07 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας 1

ΠΕ87.08 Φυσικοθεραπείας 9

ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων 11

ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγιεινής 2

ΠΕ88.01 Γεωπόνων 22

ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής 7

ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής 1

ΠΕ88.04 Διατροφής 3

ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος 3

ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών 11

ΠΕ89.02 Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων 2

ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων 7

ΤΕ01.19 Κομμωτικής 5

ΤΕ02.02 Μηχανολόγων 3

Σύνολο: 910 θέσεις

Β. Μουσικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (92 θέσεις)

Μουσική Ειδίκευση Θέσεις

Ακορντεόν 4

Βιολί 3

Βιολοντσέλο 5

Γκάιντα 1

Διεύθυνση Ορχήστρας 1

Διεύθυνση Χορωδίας 3

Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 3

Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1

Κανονάκι 1

Κιθάρα Ηλεκτρική 4

Κιθάρα Κλασική 4

Κλαρινέτο 2

Κοντραμπάσο 1

Κόρνο 1

Κρουστά Ευρωπαϊκά 7

Λαούτο 5

Λύρα Κρητική 2

Μαντολίνο 3

Μπουζούκι (Τρίχορδο) 2

Νέι – Καβάλι – Παραδοσιακοί Αυλοί 1

Όμποε 1

Παραδοσιακά Κρουστά 4

Παραδοσιακό Βιολί 4

Παραδοσιακό Κλαρίνο 1

Πιάνο 13

Σαντούρι 1

Σαξόφωνο 1

Ταμπουράς 3

Τρομπέτα 2

Τρομπόνι 3

Φλάουτο 5

Σύνολο: 92 θέσεις

Γ. Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Δευτεροβάθμιας (1.303 θέσεις)

Κλάδος / Ειδικότητα Θέσεις

ΠΕ01 Θεολόγοι 7

ΠΕ02 Φιλόλογοι 190

ΠΕ03 Μαθηματικοί 554

ΠΕ04.01 Φυσικοί 162

ΠΕ04.02 Χημικοί 61

ΠΕ04.04 Βιολόγοι 25

ΠΕ04.05 Γεωλόγοι 21

ΠΕ06 Αγγλικής 12

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 2

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 13

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 9

ΠΕ79.01 Μουσικής 13

ΠΕ80 Οικονομίας 36

ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων 2

ΠΕ82 Μηχανολόγων 12

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων 9

ΠΕ84 Ηλεκτρονικών 1

ΠΕ86 Πληροφορικής 26

ΠΕ87.01 Ιατρικής 1

ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής 16

ΠΕ87.03 Αισθητικής 5

ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας 3

ΠΕ87.08 Φυσικοθεραπείας 2

ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων 3

ΠΕ88.01 Γεωπόνων 39

ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής 27

ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής 2

ΠΕ88.04 Διατροφής 25

ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος 3

ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών 5

ΠΕ89.02 Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων 14

ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών 1

ΤΕ01.19 Κομμωτικής 1

ΤΕ02.06 Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντων 1

Σύνολο: 1.303 θέσεις

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Οι ανάγκες της Δευτεροβάθμιας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «δεύτερης κατηγορίας»

Η ανακοίνωση των μόνιμων διορισμών δεν μπορεί να αφήνει κανέναν ικανοποιημένο!

Παρά τις τεράστιες ανάγκες, οι 910 διορισμοί στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εμφανώς δυσανάλογοι των πραγματικών αναγκών του δημόσιου σχολείου!

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει, για ακόμη μία χρονιά, την υποβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον σχεδιασμό των μόνιμων διορισμών. Οι ανάγκες των σχολείων είναι πολλαπλάσιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν τόσο περιορισμένο αριθμό διορισμών.

Η πολιτική αυτή δεν απαξιώνει μόνο το έργο των εκπαιδευτικών. Υποβαθμίζει πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών και των μαθητριών σε ένα σταθερά στελεχωμένο δημόσιο σχολείο, με μόνιμο προσωπικό από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να περάσει χωρίς αντίδραση. Η ΟΛΜΕ οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα και δυναμικά, αναδεικνύοντας την τεράστια αναντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ανακοινωθέντων διορισμών, διεκδικώντας μόνιμους διορισμούς που θα καλύπτουν όλα τα κενά!

Η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτεί ουσιαστικό σχεδιασμό, μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες και σεβασμό στο δικαίωμα όλων των μαθητών/τριών να φοιτούν σε πλήρως στελεχωμένα σχολεία από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους.

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετό Μέλος του ΚΥΣΔΕ