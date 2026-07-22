Σχολεία: Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις λειτουργικές υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών

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Πριν από την έναρξη των διαδικασιών τοποθετήσεων και την οριστικοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το ζήτημα των λειτουργικών υπεραριθμιών επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και ανησυχία σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός εκπαιδευτικού ως λειτουργικά υπεράριθμου επηρεάζει άμεσα τη σχολική του καθημερινότητα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση σε άλλη σχολική μονάδα, ακόμη και αν έχει πρόσφατα τοποθετηθεί οργανικά ή έχει λάβει μετάθεση.

Με αφορμή τις σχετικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκης Ρουμπής, παραθέτει αναλυτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών, επισημαίνοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Όπως αναφέρει, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως οι μονάδες μετάθεσης, ο χρόνος οργανικής τοποθέτησης και οι δηλώσεις των ενδιαφερομένων, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα επιστροφής στην οργανική θέση σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου κενό.

Ο κ. Ρουμπής υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεν εξαιρούνται αυτομάτως από τη διαδικασία, εφόσον επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση υπεραριθμίας, καθώς στην περίπτωση αυτή συγκρίνονται ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους υπεράριθμους βάσει των συνολικών μορίων τους. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι όσοι χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις διαθέσιμες λειτουργικές θέσεις, ενώ για όσους μετατέθηκαν ή βελτίωσαν τη θέση τους κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν απαιτείται η υποχρεωτική παραμονή στη νέα οργανική θέση, εφόσον η μεταβολή προκύπτει από υπηρεσιακές ανάγκες.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, τέλος, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «μία ομάδα σχολείων», γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ορθή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι διατάξεις περί λειτουργικών υπεραριθμιών και ποιες επιλογές έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Aναλυτικά όσα αναφέρει ο Τάκης Ρουμπής, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας:

Μετά τη διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας από το ΠΥΣΠΕ μπορούν να κριθούν ως υπεράριθμοι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου υποβάλλοντας θετική ή αρνητική δήλωση (άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 και άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997).

Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Εάν, μετά από συγχώνευση σχολείων, προκύψει υπεραριθμία σε επόμενα σχολικά έτη, ως χρόνος τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θεωρείται το έτος που πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση και οι εκπαιδευτικοί κρίνονται ως υπεράριθμοι σύμφωνα με τις μονάδες μετάθεσης που έχουν συγκεντρώσει κατά τον χρόνο κρίσης της υπεραριθμίας.

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξαιρούνται όσοι υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία (βλ. σύνδεσμο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά, στην περίπτωση αυτή, κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεράριθμων.

Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολικών μονάδων.

Δεν απαιτείται υπηρέτηση της νέας οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς που θα χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι και οι οποίοι τοποθετήθηκαν φέτος στη σχολική μονάδα είτε από μετάθεση είτε από βελτίωση θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, σημειώνοντάς το στη δήλωση υπεραριθμίας, εάν προκύψει, στη συνέχεια, κενό στη σχολική τους μονάδα.

Υ.Γ. Η Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας είναι μία ομάδα σχολείων.