Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του φοιτητική εστία – Πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί

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Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά, για πρώτη φορά στην ιστορία του, φοιτητική εστία με χρηματοδότηση 13,6 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Την πορεία των εργασιών για τη δημιουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας στην ιστορία του Παντείου Πανεπιστημίου επίβλεψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.581.850 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025 και αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που απασχολεί χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Κατά την επίσκεψή της στο κτήριο, το οποίο βρίσκεται πλησίον του κεντρικού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου, η Υπουργός, παρουσία της Πρυτάνεως, καθηγήτριας Χριστίνας Κουλούρη, ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» για την πρόοδο των εργασιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόλις δεκατέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις 20 Μαΐου 2025, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 42% του φυσικού αντικειμένου του έργου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και επιτρέπουν την ολοκλήρωση και παράδοση της νέας φοιτητικής εστίας την Άνοιξη του 2027.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου, την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τη στατική του ενίσχυση, καθώς και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε η λειτουργία της φοιτητικής σίτισης να συνεχιστεί απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, σε παρακείμενο χώρο του Πανεπιστημίου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε το κτήριο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μία πλήρως σύγχρονη φοιτητική εστία, δυναμικότητας 196 κλινών, με 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη φιλοξενία φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία. Το κτήριο θα διαθέτει κοινόχρηστες κουζίνες σε όλους τους ορόφους, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας, ασφάλειας και συμπερίληψης.

Η ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», ενώ τον Μάιο του 2025 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου. Η «Ανάπλαση» ανέλαβε την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίησή του, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας το τεχνικό κενό που είχε οδηγήσει επί σειρά ετών σε διαδοχικές καθυστερήσεις.