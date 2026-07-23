Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πώς θα φορολογηθεί

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Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους από 1.500 έως 2.500 ευρώ μπορεί να ζητηθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η καταβολή του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1.500 έως και 2.500 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.

Οι πιστώσεις για την οικονομική ενίσχυση έχουν ήδη αποσταλεί στα πανεπιστήμια της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia. Η ολοκλήρωση των πληρωμών εκτιμάται ότι θα γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την οικονομική υπηρεσία του ΑΕΙ στο οποίο φοιτά.

Πότε κλείνει η πλατφόρμα και πότε αναμένονται οι πληρωμές

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr, η οποία θα κλείσει στις 31 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

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Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος πραγματοποιείται από τα πανεπιστήμια, στα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί οι σχετικές πιστώσεις. Με βάση την εκτίμηση που παρατίθεται, οι πληρωμές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Εάν παρουσιαστεί καθυστέρηση στην καταβολή, αρμόδια για την ενημέρωση του φοιτητή είναι η οικονομική υπηρεσία του πανεπιστημίου του. Εκεί θα πρέπει να απευθυνθεί ο δικαιούχος για πληροφορίες σχετικά με την πορεία της αίτησης και της πληρωμής.

Τα βασικά εισοδηματικά και στεγαστικά κριτήρια

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικογενειακό εισόδημα του 2025 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Το όριο αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε ενοικιαζόμενη κατοικία εξαιτίας των σπουδών του, σε πόλη διαφορετική από εκείνη της κύριας κατοικίας του. Ο ίδιος ή οι γονείς του δεν πρέπει να διαθέτουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στην πόλη φοίτησης, ενώ η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών.

Επιπλέον, οι κατοικίες που ανήκουν στον φοιτητή ή στους γονείς του, είτε χρησιμοποιούνται από τους ίδιους είτε εκμισθώνονται, δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα 200 τετραγωνικά μέτρα. Από τον περιορισμό εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.

Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και στοιχεία του φοιτητή

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ζητείται το επίδομα. Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτει ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ.

Το επίδομα χορηγείται σε Έλληνες υπηκόους και σε πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφορούν τον φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, ο δεύτερος φοιτητής δεν πρέπει να έχει ήδη αποκτήσει άλλο πτυχίο ΑΕΙ ούτε να έχει υπερβεί το προβλεπόμενο όριο εξαμήνων φοίτησης. Πρέπει επίσης να σπουδάζει στην ίδια πόλη ή στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον αιτούντα.

Πότε χορηγούνται 1.500, 2.000 ή 2.500 ευρώ

Το βασικό ποσό της ενίσχυσης είναι 1.500 ευρώ και αφορά προπτυχιακό φοιτητή που πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια και διαμένει μόνος του, χωρίς συγκατοίκηση με άλλον φοιτητή.

Το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ όταν ο δικαιούχος φοιτά σε ΑΕΙ που βρίσκεται εκτός της Περιφέρειας Αττικής και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η ανώτατη ενίσχυση των 2.500 ευρώ χορηγείται σε φοιτητή που σπουδάζει εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί στην ίδια μισθωμένη κατοικία με άλλον προπτυχιακό φοιτητή.

Τι ισχύει φορολογικά για την ενίσχυση

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δεν φορολογείται και δεν επιβαρύνεται με κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου. Παράλληλα, είναι ακατάσχετο και δεν προσμετράται στα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη στη φορολογική δήλωση.

Ωστόσο, το ποσό πρέπει να αναγράφεται σε σχετικό κωδικό του εντύπου Ε1, ο οποίος αφορά έσοδα που απαλλάσσονται από τη φορολογία.