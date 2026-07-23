Διορισμοί εκπαιδευτικών – Μπαράζ αντιδράσεων για την κατανομή: Οργανικές θέσεις μένουν κενές

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Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τους 115 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός δεν καλύπτει τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής, οι μόνιμοι διορισμοί που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ11 ανέρχονται συνολικά σε 115. Από αυτούς, οι 84 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια, οι 13 τη Γενική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια, ενώ στην Ειδική Αγωγή προβλέπονται 5 διορισμοί στην Πρωτοβάθμια και 13 στη Δευτεροβάθμια.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δεν συνιστά ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου, αλλά αποτυπώνει τη διαχρονική, όπως αναφέρει, υποεκπροσώπηση της Φυσικής Αγωγής στους μόνιμους διορισμούς.

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των σχολείων

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επισημαίνει ότι οι ανάγκες των σχολικών μονάδων εξακολουθούν να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από αναπληρωτές, ενώ οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές και οι συνταξιοδοτήσεις αυξάνονται.

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Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει την κάλυψη όλων των οργανικών κενών, τη δημιουργία νέων θέσεων και την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει, όπως υποστηρίζει, η αντίστοιχη ανταπόκριση.

«Η υποκρισία έχει αριθμό»

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, η Ένωση συνδέει τους διορισμούς με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού.

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Όπως σημειώνει, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική στους συγκεκριμένους τομείς χωρίς την παρουσία επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, τονίζοντας ότι «η υποκρισία έχει αριθμό» και ότι αυτός είναι οι 115 διορισμοί που ανακοινώθηκαν για το 2026.

Συνέχιση των διεκδικήσεων

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την κατάσταση που, κατά την ίδια, διαμορφώνεται για τον κλάδο ΠΕ11 και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί, μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, την ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

Τέλος, η Ένωση αναφέρει ότι οι 115 διορισμοί δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς του κλάδου, αλλά επηρεάζουν συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συνδέονται με την πρόσβαση των μαθητών σε σταθερό και επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό στον τομέα της Φυσικής Αγωγής.