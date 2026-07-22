ΟΠΕΚΑ: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα 1.000 ευρώ

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ΟΠΕΚΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για το επίδομα 1.000 ευρώ

Κλείνει η προθεσμία για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.

Η υποβολή γίνεται από την άμεσα δικαιούχο μητέρα ή τον μονογονέα πατέρα που έχει δικαίωμα στις παροχές του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, μέσω της επιλογής «Είσοδος για πολίτες».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους το αργότερο έως τις 23:59 της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Τα ποσά του βοηθήματος

Ειδικότερα:

2.300 τρίτεκνες μητέρες θα λάβουν χρηματικό βοήθημα ύψους 700 ευρώ.

600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες θα λάβουν ποσό 1.000 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες, οι οποίοι είναι άμεσα δικαιούχοι των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και να υποβάλουν την αίτηση οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι δικαιούχοι

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις ή την πορεία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει οριστεί ειδικά για το πρόγραμμα.

Παράλληλα, περισσότερες πληροφορίες για τα χρηματικά βοηθήματα και τα υπόλοιπα προγράμματα του ΛΑΕ είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.