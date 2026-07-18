Φοιτητικά σπίτια: Οι περιοχές και οι αυξήσεις

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Η πίεση στις τιμές των ενοικίων έρχεται να προστεθεί στο συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών, το οποίο περιλαμβάνει λογαριασμούς, μετακινήσεις, διατροφή και λοιπά έξοδα.

Για πολλές οικογένειες, η προοπτική φοίτησης σε άλλη πόλη συνεπάγεται πλέον μηνιαία δαπάνη που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Με τις Βάσεις Εισαγωγής να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, χιλιάδες γονείς έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η εύρεση ενός οικονομικού και αξιοπρεπούς διαμερίσματος αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση.

Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων, έχει οδηγήσει σε νέα άνοδο των μισθωμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates, οι τιμές των ακινήτων έως 50 τ.μ. καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συνολική μεταβολή της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η μεσοσταθμική αύξηση από το 2017 αγγίζει πλέον το 70% έως 75%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αθήνα: Σχεδόν ανύπαρκτες οι οικονομικές επιλογές

Η εικόνα στην πρωτεύουσα είναι αποκαλυπτική. Στο κέντρο της Αθήνας, η αύξηση των ενοικίων από το 2023 ξεπερνά το 20%, ενώ το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών ενοικιάζεται πλέον με περισσότερα από 400 ευρώ τον μήνα.

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Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι:

7 στις 10 γκαρσονιέρες στο κέντρο της Αθήνας κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα, όταν το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 30%.

Στα Δυτικά Προάστια, το 90% των διαθέσιμων ακινήτων ζητά μίσθωμα άνω των 400 ευρώ.

Στα Βόρεια και Νότια Προάστια, οι επιλογές κάτω από τα 400 ή 500 ευρώ είναι πλέον ελάχιστες.

Σε αρκετές περιοχές με έντονο φοιτητικό ενδιαφέρον, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί:

Στον Ζωγράφο, τα ενοίκια φτάνουν έως και τα 800 ευρώ.

Στο Παγκράτι, μικρά διαμερίσματα αγγίζουν ακόμη και τα 1.150 ευρώ.

Στην Κυψέλη, κατοικίες 40-50 τ.μ. διατίθενται έως και 850 ευρώ.

Σε Πετράλωνα και Κολωνάκι, οι τιμές για γκαρσονιέρες έως 35 τ.μ. ξεκινούν από 500-600 ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ.

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Θεσσαλονίκη: Πάνω από 400 ευρώ τα 8 στα 10 διαθέσιμα σπίτια

Αντίστοιχα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, όπου το 80% των φοιτητικών κατοικιών διατίθεται με μίσθωμα που υπερβαίνει τα 400 ευρώ.

Στις πιο δημοφιλείς φοιτητικές γειτονιές της πόλης, όπως η Καμάρα, η Ροτόντα και ο Βαρδάρης, τα ενοίκια ξεκινούν από 350 έως 380 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα επιφάνειας 30-45 τ.μ. οι ζητούμενες τιμές φτάνουν ακόμη και τα 650 ευρώ.

Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ελάχιστες περιπτώσεις αποκλιμάκωσης αφορούν κυρίως παλαιά και μη ανακαινισμένα ακίνητα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των φοιτητών για αξιοπρεπή και λειτουργική στέγαση.