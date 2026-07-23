Ανακοινώνονται οι βάσεις 2026: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφού σήμερα ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 και θα μάθουν σε ποια σχολή εισάγονται.
Βάσεις 2026: Την ημερομηνία και την ώρα ανακοίνωσης επιβεβαίωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται φέτος νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετακόμιση και την εγκατάστασή τους.
Πώς θα δείτε τις Βάσεις 2026
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.
Βάσεις 2026: Αυτές οι σχολές θα έχουν τη μεγαλύτερη πτώση
Για την είσοδο στην εφαρμογή θα χρειαστούν:
τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων,
τα τέσσερα αρχικά γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο).
Ενημέρωση και με SMS
Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα αναγράφεται η σχολή επιτυχίας τους.
Τι ισχύει για τις ΣΑΕΚ
Όσοι υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματά τους, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η φετινή ανακοίνωση των βάσεων πραγματοποιείται λίγες ημέρες νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με στόχο να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των νέων φοιτητών ενόψει της έναρξης της ακαδημαϊκής χρονιάς.
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