Ανακοινώνονται οι βάσεις 2026: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου επανέρχεται με αιχμηρή παρέμβαση για το εγχείρημα του Πολλαπλού Σχολικού Βιβλίου, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, την πορεία υλοποίησης του έργου και την έλλειψη ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των σχολικών εγχειριδίων.

Η διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται από τον νόμο 4823/2021, εισέρχεται στην τελική της φάση, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά στην έκδοση της σχετικής απόφασης για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τελική τιμή του προϊόντος και όχι αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης που αναγράφεται.

ΟΠΕΚΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για το επίδομα 1.000 ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφού σήμερα ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 και θα μάθουν σε ποια σχολή εισάγονται.

Η επιστροφή ενοικίου κινδυνεύει να χαθεί ή να περιοριστεί για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει λανθασμένα τα στοιχεία των μισθώσεων στο έντυπο Ε1, με δυνατότητα διορθώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην πρόσληψη 203 καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου 2026.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους από 1.500 έως 2.500 ευρώ μπορεί να ζητηθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η καταβολή του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων φοιτητικών κλινών και τις παρεμβάσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει ότι οι μόλις 125 θέσεις Νηπιαγωγών και 164 θέσεις Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή δεν επαρκούν για να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά, υπενθυμίζοντας ότι εκατοντάδες Δημοτικά Σχολεία και χιλιάδες Νηπιαγωγεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς Τμήματα Ένταξης.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για τη φετινή χρονιά - Τέλος η αγωνία των υποψηφίων

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τους 115 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός δεν καλύπτει τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πανελλαδικές 2026: Πάνω από 9 στους 10 υποψηφίους εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει πότε είναι νόμιμη μια αύξηση ενοικίου και τι μπορούν να κάνουν οι ενοικιαστές όταν διαφωνούν με την αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Οι Βάσεις 2026 έφεραν στο προσκήνιο πανεπιστημιακά τμήματα με εισαγωγή από 7.190 μόρια, αρκετά από τα οποία συνδέονται με σύγχρονα και δυναμικά αντικείμενα σπουδών.

Οξύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ασκεί ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ), καταγγέλλοντας πλήρη έλλειψη ενημέρωσης και σχεδιασμού σχετικά με την πολυαναμενόμενη ανακαίνιση της εστίας.

Μήνυμα προς τους υποψηφίους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 απέστειλε η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό, σταθμό στη ζωή τους.

Σχεδόν μία στις έξι θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια έμεινε φέτος κενή, παρά τη συνολική ανοδική τάση που κατέγραψαν οι Βάσεις Εισαγωγής του 2026.

Οι Βάσεις 2026 βγήκαν και τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων.

Ανακοινώνονται οι βάσεις 2026: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Πίνακας περιεχομένων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφού σήμερα ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 και θα μάθουν σε ποια σχολή εισάγονται.