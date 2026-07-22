Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία: Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το 2026-2027
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Η διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται από τον νόμο 4823/2021, εισέρχεται στην τελική της φάση, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά στην έκδοση της σχετικής απόφασης για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Η εξέλιξη αφορά εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν σε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο συνδυάζει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με την εκκλησιαστική παράδοση και τη λειτουργία των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων της χώρας.
Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α΄136) και αποτελούν κρίσιμο βήμα για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Ε.Σ., διασφαλίζοντας την έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την προετοιμασία των σχολείων για την έναρξη του διδακτικού έτους 2026-2027.
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