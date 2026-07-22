Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026

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Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τελική τιμή του προϊόντος και όχι αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης που αναγράφεται.

Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις αγορές τους πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες ως προς την αναγραφή των τιμών και την ενημέρωση του κοινού.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, προβλέπεται επίσης η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με το προτεινόμενο ωράριο να διαμορφώνεται από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Τι ισχύει για τις τιμές των προϊόντων

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης, προκειμένου να προκύπτει το πραγματικό όφελος από την αγορά.

Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Στις περιπτώσεις προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων δέκα ημερών.

Οι υποχρεώσεις των καταστημάτων κατά την εκπτωτική περίοδο

Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης δεν αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο. Ωστόσο, όταν επιλέγεται από μια επιχείρηση, θα πρέπει να αποτυπώνει πραγματική μείωση της τιμής και να μην προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές.

Επιπλέον, όταν περισσότερα από έξι στα δέκα προϊόντα ενός καταστήματος πωλούνται με έκπτωση, το αντίστοιχο ποσοστό πρέπει να εμφανίζεται στη βιτρίνα. Σε περίπτωση που εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος των προσφερόμενων μειώσεων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τελική τιμή του προϊόντος και όχι αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης που αναγράφεται.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις όπου προηγείται αύξηση της τιμής πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε να παρουσιάζεται στη συνέχεια μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση των τιμών πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς παραμένει καθοριστικής σημασίας.

Αλλαγές, επιστροφές και δικαιώματα των αγοραστών

Πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες για την πολιτική που ακολουθούν αναφορικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων.

Παράλληλα, για προϊόντα που παρουσιάζουν ελαττώματα, οι καταναλωτές εξακολουθούν να προστατεύονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να ζητήσουν επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.