Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Αυτή είναι η κατανομή – Πού θα γίνουν περισσότερες προσλήψεις

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Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά ανακοίνωσε την τελική κατανομή 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αφορά το σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης – από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση έως την Ειδική Αγωγή και τα Μουσικά Σχολεία – και έρχεται να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που επί χρόνια αντιμετωπίζονταν κυρίως με την πρόσληψη αναπληρωτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των θέσεων, καθώς η μεγαλύτερη «μερίδα» των διορισμών κατευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση της κατανομής

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 2.403 διορισμοί στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 910 στη Γενική Δευτεροβάθμια, 1.612 συνολικά στην Ειδική Αγωγή (εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ), ενώ 92 θέσεις αφορούν τα Μουσικά Σχολεία. Οι νέες τοποθετήσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τον σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, ενισχύοντας σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα και περιορίζοντας, σε ορισμένους κλάδους, την εξάρτηση από το καθεστώς των ετήσιων προσλήψεων αναπληρωτών.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘΑ ξεχωρίζουν οι 1.646 θέσεις δασκάλων και οι 439 θέσεις νηπιαγωγών στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι 554 διορισμοί μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή, αλλά και η σημαντική ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών με 160 ψυχολόγους και 160 κοινωνικούς λειτουργούς. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια στελέχωσης των Μουσικών Σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό σε δεκάδες μουσικές ειδικεύσεις, από πιάνο και βιολί έως παραδοσιακά όργανα και διεύθυνση ορχήστρας.

Η ανακοίνωση της τελικής κατανομής ανοίγει πλέον τον δρόμο για την έκδοση των σχετικών ΦΕΚ διορισμού και την ανάληψη υπηρεσίας των νέων μόνιμων εκπαιδευτικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου σχετικά με την κάλυψη των εναπομεινάντων κενών και τον προγραμματισμό των προσλήψεων αναπληρωτών για τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει, σήμερα 21-07-2026 την τελική κατανομή των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικά:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910

Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Γενικό Σύνολο 5.487

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 35 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 115 ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 10 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 22 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 84 ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 439 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.646 ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 18 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30 ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2.403

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 52 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 162 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 22 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 23 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 16 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 32 ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 19 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 23 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 24 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 13 ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 8 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8 ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 27 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 137 ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 19 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 62 ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 44 ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 22 ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22 ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 32 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 19 ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7 ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11 ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 22 ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7 ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11 ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2 ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 7 ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5 ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 3 ΣΥΝΟΛΟ 910

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 4 ΒΙΟΛΙ 3 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 5 ΓΚΑΪΝΤΑ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1 ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 4 ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 2 ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 1 ΚΟΡΝΟ 1 ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) 7 ΛΑΟΥΤΟ 5 ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ 2 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 3 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) 2 ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ 1 ΟΜΠΟΕ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 1 ΠΙΑΝΟ 13 ΣΑΝΤΟΥΡΙ 1 ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) 1 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3 ΤΡΟΜΠΕΤΑ 2 ΤΡΟΜΠΟΝΙ 3 ΦΛΑΟΥΤΟ 5 ΣΥΝΟΛΟ 92

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 15 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 125 ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 164 ΣΥΝΟΛΟ 309

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 7 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 190 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 554 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 162 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 61 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 25 ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 21 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 12 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 13 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9 ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 13 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36 ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 12 ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26 ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 16 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5 ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 39 ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25 ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14 ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 TE02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ 1.303

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 40 ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15 ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 160 ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 15 ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 45 ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 160 ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 470