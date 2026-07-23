Επιστροφή ενοικίου:Πόσα χρήματα δικαιούστε

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Η επιστροφή ενοικίου κινδυνεύει να χαθεί ή να περιοριστεί για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει λανθασμένα τα στοιχεία των μισθώσεων στο έντυπο Ε1, με δυνατότητα διορθώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή ενοικίου μικρότερη από εκείνη που δικαιούνται ή ακόμη και απώλεια της ενίσχυσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ενοικιαστές, εάν έχουν καταχωρίσει λανθασμένα ή ελλιπώς τα στοιχεία των μισθώσεων στη φορολογική τους δήλωση.

Καθοριστικό ρόλο για τον υπολογισμό της πληρωμής που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο έχουν οι κωδικοί του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται φέτος σε ένα εκατομμύριο, αριθμός αυξημένος κατά 70.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους μπορούν να επανεξετάσουν τα καταχωρισμένα στοιχεία και, εφόσον εντοπίσουν σφάλματα, να τα διορθώσουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Το ετήσιο και όχι το μηνιαίο μίσθωμα

Στους κωδικούς 811 έως 816 του πίνακα 6 πρέπει να εμφανίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη για την κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, στους κωδικούς 817 έως 822 καταχωρίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν συνολικά μέσα στο 2025 για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών.

Σε περίπτωση που δηλώθηκε κατά λάθος μόνο το μηνιαίο ενοίκιο, αντί για το άθροισμα των μισθωμάτων ολόκληρου του έτους, ο υπολογισμός της επιστροφής θα γίνει σε πολύ χαμηλότερο ποσό. Η διόρθωση απαιτεί διαγραφή των αρχικών στοιχείων της μίσθωσης από τον πίνακα 6 και νέα καταχώριση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του εμβαδού, των μηνών μίσθωσης, της παροχής ρεύματος, του αριθμού μισθωτηρίου και του ορθού ετήσιου ποσού.

Πώς δηλώνεται η μίσθωση με περισσότερα πρόσωπα

Προσοχή χρειάζεται όταν στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο εμφανίζονται περισσότεροι από ένας ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες. Εάν, για παράδειγμα, δύο σύζυγοι συμμετέχουν στη μίσθωση κατά 50%, το συνολικό ετήσιο ενοίκιο πρέπει να μοιραστεί αντίστοιχα στους κωδικούς του καθενός.

Κάθε σύζυγος θα λάβει ως επιστροφή το ένα δωδέκατο του δικού του μεριδίου στη συνολική δαπάνη. Όταν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, ο ενοικιαστής πρέπει να αναγράψει ξεχωριστά το μέρος του ετήσιου ενοικίου που αντιστοιχεί σε καθέναν, ενώ εάν είναι περισσότεροι και οι μισθωτές, απαιτείται διαχωρισμός ανά ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Ο τρόπος υπολογισμού της επιστροφής

Το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει από το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Επομένως, για να υπολογιστεί σωστά, πρέπει να αθροιστούν όλα τα μισθώματα που πληρώθηκαν μέσα στο 2025.

Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ενοικιαστής πλήρωσε 400 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, δηλαδή συνολικά 2.400 ευρώ. Μετά από μετακόμιση κατέβαλε 450 ευρώ τον μήνα για το δεύτερο εξάμηνο, δηλαδή 2.700 ευρώ. Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.100 ευρώ και η επιστροφή υπολογίζεται στα 425 ευρώ.

Μετακόμιση σε άλλη κύρια κατοικία

Όσοι άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025 δεν πρέπει να δηλώσουν μόνο την τελευταία κατοικία. Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας χρειάζεται ξεχωριστή καταχώριση, μαζί με το ποσό που καταβλήθηκε για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Εάν ένας δικαιούχος έχει αναγράψει μόνο ένα από τα ακίνητα που μίσθωσε διαδοχικά, θα πρέπει να προσθέσει τα στοιχεία της κατοικίας που παραλείφθηκε μέσω τροποποιητικής δήλωσης. Διαφορετικά, μέρος των ενοικίων που πλήρωσε δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Οι αριθμοί των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων

Για κάθε κύρια κατοικία πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός της αντίστοιχης Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Η καταχώριση πραγματοποιείται στους κωδικούς 081, 082 ή 083 του πίνακα 6, ανάλογα με τον αριθμό των μισθώσεων.

Για τη φοιτητική κατοικία οι αντίστοιχοι αριθμοί μισθωτηρίων αναγράφονται στους κωδικούς 084, 085 ή 086. Η παράλειψή τους μπορεί να επηρεάσει τη διασταύρωση των δηλωμένων ποσών και, κατά συνέπεια, τον υπολογισμό της επιστροφής.

Απαραίτητος ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός

Η σωστή συμπλήρωση του Ε1 δεν αρκεί, εάν ο δικαιούχος δεν έχει καταχωρίσει στην ΑΑΔΕ ενεργό αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού. Η δήλωση του λογαριασμού είναι αναγκαία για να πραγματοποιηθεί η καταβολή.

Όσοι δεν έχουν ήδη δηλώσει IBAN καλούνται να το πράξουν άμεσα. Με τον έλεγχο των μισθωτηρίων, των ετήσιων ποσών, των ποσοστών συμμετοχής και των τραπεζικών στοιχείων, οι δικαιούχοι μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο να λάβουν μειωμένη επιστροφή ή να μη λάβουν καθόλου την ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο