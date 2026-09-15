Στρατηγική σύμπραξη μεταξύ ΑΚΜΗ και DAT Hellas στον κλάδο της Μηχανοτρονικής

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Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας έχει προγραμματιστεί για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών που ξεκινά τον Οκτώβριο και αφορά όλες τις πόλεις όπου έχει παρουσία η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ.

Μνημόνιο συνεργασίας για μια στρατηγική εκπαιδευτική πρωτοβουλία στον τομέα της Μηχανοτρονικής υπέγραψαν η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ του Ομίλου Alphabet Education και η DAT Hellas, θυγατρική του γερμανικού κολοσσού DAT GmbH.

Η DAT Hellas είναι αποκλειστική διανομέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας Deutsce Automobil Treuhand (DAT) GmbH, του παγκοσμίως παλαιότερου οργανισμού έρευνας στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συλλέγει τα τεχνικά δεδομένα κάθε μεταχειρισμένου οχήματος και παράγει προϊόντα λογισμικού που αφορούν τις εμπορικές αξίες, την κοστολόγηση υλικών ζημιών και την ηλεκτρονική διαχείριση κοστολογήσεων, αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital expertise).

Μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας, η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ εξασφαλίζει σημαντική ενίσχυση της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών Μηχανοτρονικής, τους οποίους εξοπλίζει με σύγχρονες δεξιότητες και τεχνογνωσία σε πλατφόρμες νέας γενιάς που απαιτεί το επάγγελμά τους σήμερα και αναζητούν οι εργοδότες.

Με αυτόν τον τρόπο, συνδέει την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και δημιουργεί απτές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους.

Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών Μηχανοτρονικής, μέσω της ενσωμάτωσης των εξειδικευμένων επαγγελματικών λογισμικών:

weDAT® : ένα οικοσύστημα εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων για τον κλάδο αυτοκινήτου, που ενσωματώνει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων αυτοκινήτων και προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους επισκευής και την αξιολόγηση μεταχειρισμένων. Ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητά του σε κάθε συσκευή, την ταχύτητα και την καινοτομία, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι είναι μια ολοκληρωμένη λύση εκτίμησης και διαχείρισης ζημιών.

: ένα οικοσύστημα εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων για τον κλάδο αυτοκινήτου, που ενσωματώνει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων αυτοκινήτων και προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους επισκευής και την αξιολόγηση μεταχειρισμένων. Ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητά του σε κάθε συσκευή, την ταχύτητα και την καινοτομία, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι είναι μια ολοκληρωμένη λύση εκτίμησης και διαχείρισης ζημιών. weDAT FastTrackAI®: πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία ολοκληρώνει και αυτοματοποιεί γρήγορα και αξιόπιστα την διαδικασία εκτίμηση ζημιάς του οχήματος μέσω φωτογραφιών. Πρόκειται για καινοτόμο εργαλείο που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτόματη κοστολόγηση της ζημιάς , αναβαθμίζοντας σημαντικά τη διαδικασία πραγματογνωμοσύνης και προσφέροντας αυξημένη ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία προσαρμοσμένη πάντα στις ανάγκες της εκάστοτε χώρας.

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας έχει προγραμματιστεί για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών που ξεκινά τον Οκτώβριο και αφορά όλες τις πόλεις όπου έχει παρουσία η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ.

Η DAT Hellas είναι αποκλειστική διανομέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας Deutsche Automobil Treuhand (DAT) GmbH, του παγκοσμίως παλαιότερου οργανισμού έρευνας στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συλλέγει τα τεχνικά δεδομένα κάθε μεταχειρισμένου οχήματος και παράγει προϊόντα λογισμικού που αφορούν τις εμπορικές αξίες, την κοστολόγηση υλικών ζημιών και την ηλεκτρονική διαχείριση κοστολογήσεων, αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital expertise).

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Σάββα Σιδηρόπουλο, Managing Director της DAT Hellas, ο οποίος δήλωσε: «Στη DAT Hellas, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη νέα συνεργασία με τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, στο πλαίσιο της οποίας οι σπουδαστές Μηχανοτρονικής θα έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα συνεργεία στην Ελλάδα και διεθνώς. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επαγγελματίες του να αποκτούν ουσιαστικές τεχνικές γνώσεις και να εκπαιδεύονται στις πλατφόρμες και τα εργαλεία που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους πορεία».

Επιπλέον, ο Δημήτρης Βαλαβάνης, Managing Director της DAT Hellas, ανέφερε: «Προσφέρουμε δύο καινοτόμες λύσεις στους σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία επισκευής του οχήματος, χρονοδιαγράμματος των εργασιών και κοστολόγησης της ζημιάς, με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης και μέσω της πλήρους βάσης δεδομένων που διατηρούμε. Ως απόφοιτοι της Σχολής Μηχανοτρονικής της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, θα βγουν στην αγορά εργασίας πιο έτοιμοι και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Δημήτρης Τσίρκας, Γενικός Διευθυντής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, υποδεχόμενος την DAT Hellas στο εκτενές δίκτυο συνεργατών του οργανισμού, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τη DAT Hellas, πρωτοπόρο στις ψηφιακές διαγνώσεις στον χώρο του αυτοκινήτου. Μαζί κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς το «Ψηφιακό Συνεργείο», προσφέροντας στους σπουδαστές μας πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και skills που θα τους δώσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας του αύριο».