Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος με κόμματα και φορείς – Το χρονοδιάγραμμα έως τον Νοέμβριο

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Πότε θα έχει διαμορφωθεί η τελική έκθεση προτάσεων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το σχετικό νομοσχέδιο.

Στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίηση των προτάσεων που έχουν καταγραφεί για τη διαμόρφωση του Νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου βρίσκεται η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο διάλογος με τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, ανοιχτής για παρεμβάσεις σε όλους τους πολίτες. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να έχει διαμορφωθεί η τελική έκθεση προτάσεων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το σχετικό νομοσχέδιο.

Το χρονοδιάγραμμα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Υπουργείου Παιδείας «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο», στην οποία παρευρέθηκε το ipaidia.gr.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, το αδιάβλητο και τα ιστορικά αδιέξοδα

«Δεν αμφισβητούμε την αξία των εξετάσεων. Λέμε όμως ότι δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική ιστορία ενός παιδιού. Δεν υποσχόμαστε ένα ευκολότερο σχολείο, υποσχόμαστε ένα δικαιότερο σχολείο», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την έναρξη της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία του υφιστάμενου συστήματος.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, παρά την κριτική που έχουν δεχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν διασφαλίσει έναν διαφανή τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, το ενδιαφέρον της συζήτησης τους επόμενους μήνες εστιάζει στις δικλείδες ασφαλείας που θα περιλαμβάνει το νέο σύστημα, ώστε να διατηρήσει τον αδιάβλητο χαρακτήρα του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Μιχάλη Σφακιανάκη, τις επόμενες εβδομάδες αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα τεθούν και στα κόμματα για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου. «Στο θέμα των πανελλαδικών, έχουμε ανοιχτές όλες τις επιλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τους παροικούντες ἐν Ἱερουσαλήμ, πάντως, οι εθνικοί διάλογοι των τελευταίων δεκαετιών για την εκπαίδευση οδηγήθηκαν σε αδιέξοδα, με τις καλές προθέσεις να μην αρκούν για να επιφέρουν δομικές αλλαγές σε ένα σύστημα που, κατά κοινή ομολογία, φαίνεται να έχει αγγίξει τα όριά του.

Ο ρόλος του Λυκείου στην εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι εργασίες της επιτροπής «τρέχουν» εδώ και οκτώ μήνες, με 106 μέλη και 55 συνεδριάσεις να έχουν ήδη οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις των επόμενων δύο μηνών.

Μέχρι στιγμής είναι δεδομένη η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης του μαθητή, συνυπολογίζοντας τις επιδόσεις του κατά τη φοίτησή του στο Λύκειο για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα σενάρια που έχουν διαρρεύσει έκαναν λόγο για προσμέτρηση των βαθμών με συντελεστές από την Α‘ έως και τη Γ’ Λυκείου, ενώ υπήρξαν δημοσιεύματα ακόμα και για εισαγωγή «δύο ταχυτήτων», ανάλογα με τη ζήτηση των σχολών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ipaidia.gr, η προσμέτρηση των βαθμών της Α’ Λυκείου φαίνεται να απορρίπτεται, με την τάξη να διατηρεί τον χαρακτήρα της ως εισαγωγικού έτους. Η συζήτηση για την αξιολόγηση εστιάζει πλέον κυρίως στις επιδόσεις των μαθητών στη Β’ και Γ’ Λυκείου, όπου έχει γίνει και η επιλογή της κατεύθυνσης.

Ένα επιπλέον κομβικό ζήτημα είναι ο τρόπος και η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων. Μέχρι σήμερα, οι μαθητές εξετάζονται ενδοσχολικά με τη συμβολή της Τράπεζας Θεμάτων και τη βαθμολόγηση να διενεγείται από τους καθηγητές του κάθε σχολείου. Η διασφάλιση ενός απόλυτα αξιόπιστου συστήματος βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο διεξαγωγής εθνικών εξετάσεων (πέραν των Πανελλαδικών) και στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης — ένα θέμα που θα κληθεί να διαπραγματευτεί η Επιτροπή Διαλόγου.

Τέλος, αρκετοί φορείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζουν την ανησυχία τους για την «ένταση» των εξετάσεων ανά τάξη. Παρότι η αξιολόγηση αποκλειστικά από τέσσερα τρίωρα διαγωνίσματα Πανελλαδικών συγκεντρώνει πολλές παθογένειες, οι επικριτές των αλλαγών προειδοποιούν για τον κίνδυνο μετατροπής του Λυκείου σε ένα διαρκές, εξαντλητικό εξεταστικό μαραθώνιο.