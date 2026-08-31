Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα: Έρχονται Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές;

Πίνακας περιεχομένων

Ένα διπλό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με διαφορετική διαδικασία για τα τμήματα μεσαίας και χαμηλής ζήτησης και για εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υποψηφίων, βρίσκεται μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό αποκτά το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο εξετάζεται να συνδέεται με εθνικού τύπου εξετάσεις στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου, ενώ για τις σχολές υψηλής ζήτησης στο τραπέζι βρίσκεται η διατήρηση μιας πρόσθετης μορφής Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία αναμένεται να συζητηθούν οι προτάσεις της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής του νέου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία σχετικά με το Λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστημα, έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Πανελλήνιες 2027: Αλλάζουν οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», τα μέλη της Επιτροπής εξετάζουν αυτή την περίοδο ένα μοντέλο που θα διαφοροποιεί τον τρόπο εισαγωγής ανάλογα με τη ζήτηση κάθε πανεπιστημιακού τμήματος.

Το διπλό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Στο υπό συζήτηση μοντέλο, η εισαγωγή στα τμήματα μεσαίας και χαμηλής ζήτησης θα μπορούσε να πραγματοποιείται μόνο με βάση τους βαθμούς ενός νέου και ενισχυμένου Εθνικού Απολυτηρίου. Το απολυτήριο αυτό θα βασίζεται σε εθνικές εξετάσεις που θα διεξάγονται στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου, χωρίς να απαιτείται επιπλέον συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Διαφορετική διαδικασία εξετάζεται για τα τμήματα υψηλής ζήτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με βάση το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά θα καλούνται επιπλέον να συμμετέχουν σε μια μορφή Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Εθνικό Απολυτήριο: Τι μπορεί να αλλάξει σε Λύκειο, αξιολόγηση και Πανελλαδικές- Ξεκινά η συζήτηση

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για σενάρια και όχι για οριστική ή επίσημη πρόταση. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις περιλαμβάνονται στις μορφές εξεταστικών μοντέλων που εξετάζονται στην ενδιάμεση έκθεση του Διαλόγου. Η οριστική έκθεση αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, αφού προηγηθεί η διαβούλευση επί των προτάσεων που θα παρουσιαστούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Παραμένει, επομένως, ανοιχτό εάν οι συγκεκριμένες σκέψεις θα φτάσουν τελικά να αποτελέσουν νομοθετική πρόταση.

Εκτός εξεταστικών αλλαγών η Α’ Λυκείου

Μία από τις βασικές σκέψεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι η Α’ Λυκείου να παραμείνει εκτός των νέων εξεταστικών φορτίων και να εξαιρεθεί από τις αλλαγές που θα συνδεθούν με τη διαμόρφωση του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.

Αντίθετα, στις Β’ και Γ’ Λυκείου, λαμβάνοντας υπόψη τους Προσανατολισμούς και τις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης, εξετάζεται η καθιέρωση εξετάσεων εθνικού τύπου με αυξημένες εγγυήσεις αντικειμενικότητας.

Τράπεζα Θεμάτων και πιθανός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κεντρικό εργαλείο του νέου συστήματος προβλέπεται να αποτελέσει μια μεγάλη ανοιχτή Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Στη φιλοσοφία που βρίσκεται υπό συζήτηση εντάσσεται ακόμη και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω της οποίας ενδέχεται να δημιουργούνται διαφορετικές παραλλαγές των θεμάτων της Τράπεζας ανά περιοχή της χώρας και σχολείο.

Οι παραλλαγές αυτές θα μπορούσαν να αφορούν διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα, εναλλακτικές διατυπώσεις και ισοδύναμα ερωτήματα, διατηρώντας όμως κοινό επίπεδο δυσκολίας και αντίστοιχη εκπαιδευτική αξία.