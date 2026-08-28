Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει η μεγάλη συζήτηση για το σχολείο της επόμενης ημέρας

Πίνακας περιεχομένων

Το Νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο, η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση και οι δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μαθητές τα επόμενα χρόνια μπαίνουν στο επίκεντρο μεγάλης εκδήλωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και κορυφαίων στελεχών της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο» θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών και σηματοδοτεί την επόμενη φάση του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Στόχος είναι η συζήτηση να μην περιοριστεί μόνο στις αλλαγές στο Λύκειο και στο εξεταστικό σύστημα, αλλά να επεκταθεί συνολικά στο σχολείο της επόμενης ημέρας και στις ανάγκες των μαθητών σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα.

Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο στο επίκεντρο

Κεντρική θέση στην εκδήλωση καταλαμβάνει ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, στον οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία πάνω στην οποία θα στηριχθεί η διαδικασία, στην επιστημονική εργασία που έχει ήδη προηγηθεί, αλλά και στην αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας, με το υπουργείο να επισημαίνει ότι ο διάλογος ξεκινά χωρίς προειλημμένες αποφάσεις. Η επιδίωξη είναι οι αλλαγές στο Λύκειο να στηριχθούν στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην εμπειρία όσων βρίσκονται καθημερινά μέσα στο σχολείο και στη σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί στον ίδιο διάλογο

Στην εκδήλωση θα συναντηθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, στελέχη της εκπαίδευσης και προσωπικότητες με διεθνή εμπειρία, με βασικό ερώτημα το ποιο σχολείο χρειάζονται οι μαθητές σήμερα ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις του αύριο.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης και θα επεκταθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας: το περιεχόμενο της μάθησης, τις σχολικές υποδομές, τις νέες δεξιότητες, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάγκη δημιουργίας ίσων ευκαιριών για κάθε παιδί.

Schleicher και Maxwell στην Αθήνα

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν προσωπικότητες της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), θα παρέμβει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει, καθώς και για τη σημασία του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.

Ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία με θέμα «Evidence, Dialogue and Trust: Building Sustainable Education Reform». Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθούν η τεκμηρίωση, ο διάλογος και η εμπιστοσύνη ως βασικές προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να έχουν διάρκεια.

Οι τέσσερις μεγάλες θεματικές

Η συζήτηση για το σχολείο της επόμενης ημέρας αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: «Το σχολείο που εμπνέει», με έμφαση στις υποδομές και το μαθησιακό περιβάλλον, «Η μάθηση που προετοιμάζει για το αύριο», με επίκεντρο τα Προγράμματα Σπουδών, τις δεξιότητες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, «Πολλαπλές διαδρομές προς την επιτυχία», για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη ζωή και την εργασία, και «Ένα σχολείο για κάθε παιδί», με αντικείμενο τη συμπερίληψη, τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τις ίσες ευκαιρίες.

Με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση επιχειρεί να ξεπεράσει τα στενά όρια του εξεταστικού συστήματος και να εξετάσει συνολικά το σχολείο ως χώρο μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας ευκαιριών.

Η διεθνής εμπειρία στη συζήτηση για το σχολείο

Στην εκδήλωση θα παρέμβει επίσης η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αντικείμενο την εκπαίδευση ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στη συζήτηση συμμετέχει και ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate (IB) και πρώην υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας. Η παρέμβασή του θα αφορά την προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή και την εργασία, αλλά και τον ρόλο τους ως πολιτών σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ζαχαράκη: «Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα»

Την εκδήλωση θα κλείσει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, με κεντρικό μήνυμα «Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 18:00, ενώ η προσέλευση και οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 17:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για την παρακολούθηση.

Εγγραφές:

Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο»