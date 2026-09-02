Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει ο Εθνικός Διάλογος – Τι μπαίνει στο τραπέζι

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Σε νέα φάση περνά ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με το υπουργείο Παιδείας να ανοίγει τη συζήτηση για το μοντέλο του σχολείου των επόμενων ετών, βάζοντας στο ίδιο τραπέζι μαθητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, στελέχη της εκπαίδευσης και προσωπικότητες με διεθνή εμπειρία.

Κεντρικό σημείο της διαδικασίας αποτελεί η εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο», που πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Η συζήτηση δεν περιορίζεται στο εξεταστικό σύστημα, αλλά επεκτείνεται στις δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μαθητές, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στα προγράμματα σπουδών, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στις σχολικές υποδομές και στις ίσες ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο

Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης αφιερώνεται στο Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με τη συμμετοχή του προέδρου και μελών της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου.

Στη συζήτηση πρόκειται να παρουσιαστούν η φιλοσοφία και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθούν, η επιστημονική επεξεργασία που έχει προηγηθεί και στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στη διεύρυνση της συζήτησης με τη συμμετοχή τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της κοινωνίας.

«Χωρίς προειλημμένες αποφάσεις»

Το υπουργείο επισημαίνει ότι ο Εθνικός Διάλογος ανοίγει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο οι όποιες αλλαγές στο Λύκειο να προκύψουν μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, την εμπειρία όσων βρίσκονται καθημερινά μέσα στα σχολεία και τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων.

Το βασικό ερώτημα γύρω από το οποίο οργανώνεται η συζήτηση αφορά το είδος του σχολείου που χρειάζονται οι μαθητές και τα εφόδια που πρέπει να τους προσφέρει ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές των επόμενων ετών.

Από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι την επαγγελματική εκπαίδευση

Η συζήτηση για το νέο σχολείο οργανώνεται γύρω από τέσσερις κεντρικές θεματικές ενότητες: τις υποδομές και το μαθησιακό περιβάλλον, τα προγράμματα σπουδών μαζί με τις δεξιότητες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε μαθητή.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να διευρύνει τη συζήτηση πέρα από τον τρόπο εξέτασης και απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου, συνδέοντάς την με το συνολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθαίνουν και προετοιμάζονται οι μαθητές.

Διεθνείς εμπειρίες στη συζήτηση για το νέο μοντέλο

Στον διάλογο συμμετέχουν και πρόσωπα από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να παρουσιαστούν εμπειρίες και διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών είναι ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, ο οποίος συμμετέχει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται και τη σημασία του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.

Παρέμβαση πραγματοποιεί επίσης ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, εστιάζοντας στον ρόλο της τεκμηρίωσης, του διαλόγου και της εμπιστοσύνης για τη δημιουργία εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με διάρκεια.

Εκπαίδευση, εργασία και ίσες ευκαιρίες

Στη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης συμμετέχει ακόμη η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με παρέμβαση για την εκπαίδευση ως στρατηγική επένδυση για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στη συζήτηση παίρνει μέρος και ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate και πρώην υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, με αντικείμενο την προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή και την εργασία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι η παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στον ίδιο διάλογο με πανεπιστημιακούς, στελέχη της εκπαίδευσης και διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Στόχος είναι η συζήτηση να ξεκινήσει από την πραγματική εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας και να επεκταθεί στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, από το περιεχόμενο της μάθησης και τις σύγχρονες υποδομές μέχρι τις νέες τεχνολογίες και τις δεξιότητες που θα απαιτούνται από τους σημερινούς μαθητές στο μέλλον.

Την εκδήλωση θα κλείσει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με το κεντρικό μήνυμα «Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα». Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, με προσέλευση και εγγραφές από τις 17:00, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτεί προηγούμενη εγγραφή.