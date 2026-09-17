Πανελλήνιες 2026: Η διαδικασία εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στα ΑΕΙ – Προθεσμία

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Οι διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες μπορούν από τις 17 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έχουν προθεσμία έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 για να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε την εγκύκλιο στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Από 17 έως 28 Σεπτεμβρίου η αποστολή των δικαιολογητικών

Η διαδικασία υποβολής ξεκινά στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών και αθλητριών καλούνται αρχικά να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική εγκύκλιο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης

Η αποστολή του φακέλου πραγματοποιείται ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω courier. Ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών.

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Η εγκύκλιος αφορά την «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027» και περιλαμβάνει το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ειδικότερα, σε αυτήν περιγράφονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν, ο τρόπος και οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

Εγκύκλιος

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση