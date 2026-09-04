Σχολικοί Νοσηλευτές: «Λάστιχο» ανάμεσα σε διαφορετικά σχολεία – Τι καταγγέλλει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ

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Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) στις σχολικές μονάδες διατυπώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), κάνοντας λόγο για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών που χρειάζονται καθημερινή και εξειδικευμένη υγειονομική υποστήριξη.

Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, σε πολλές περιπτώσεις Σχολικοί Νοσηλευτές τοποθετούνται ταυτόχρονα σε δύο ή ακόμη και περισσότερες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν είναι συστεγαζόμενες ή όμορες, αλλά απέχουν μεταξύ τους ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα. Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή οδηγεί σε κατακερματισμό της παρουσίας των νοσηλευτών και αφήνει μαθητές με σοβαρά χρόνια νοσήματα χωρίς την απαιτούμενη υποστήριξη για δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, επιληψία και αλλεργίες, για τα οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η συνεχής παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή είναι κρίσιμη. Παράλληλα, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υποστηρίζει ότι η κάλυψη πολλαπλών σχολικών μονάδων υποβαθμίζει τον ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή και επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης υποστήριξης.

Με την ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας και των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών, απαιτώντας την πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την παύση της πρακτικής ανάθεσης ωρών εργασίας σε σχολεία διαφορετικών περιοχών. Όπως επισημαίνει, η επέκταση των καθηκόντων Σχολικού Νοσηλευτή επιτρέπεται μόνο σε συστεγαζόμενο ή όμορο σχολείο και σε απόσταση έως 100 μέτρων.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά ακόμη να διασφαλιστεί η καθημερινή και συνεχής παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή για κάθε μαθητή που διαθέτει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου και έγκριση υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τονίζοντας ότι η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών δεν μπορούν να τίθενται σε διακινδύνευση.