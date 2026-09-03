Άνοιγμα σχολείων: Νέα χρονιά, ίδια προβλήματα – Κενά, στεγαστικό και σχολικές υποδομές στο «κόκκινο»

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Με αιχμές για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν άλυτα λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας απευθύνει μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς, καλώντας τους σε συλλογική διεκδίκηση και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Στην ανακοίνωσή της αντιπαραβάλλει την κυβερνητική εικόνα ετοιμότητας με την κατάσταση που περιγράφει ότι επικρατεί στα σχολεία, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα κενά εκπαιδευτικών, στους χαμηλούς μισθούς, στο στεγαστικό πρόβλημα, στις συμπτύξεις τμημάτων και στην κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κέρκυρα, όπου, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις τα μισά κενά, με την Ένωση να εκφράζει την ανησυχία της για τις διδακτικές ώρες που ενδέχεται να χαθούν μέχρι την πλήρη στελέχωση των σχολείων. Παράλληλα, θέτει σειρά αιτημάτων για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, ενίσχυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

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Η ανακοίνωση καταλήγει σε κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας να υπογραμμίζει ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να συνοδευτεί όχι μόνο από ευχές για υγεία και δύναμη, αλλά και από διεκδίκηση για τις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή σχολική χρονιά, υγεία και δύναμη, για να ανταποκριθούμε στο σύνθετο και σπουδαίο λειτούργημά μας, αγωνιστική αισιοδοξία, συλλογικότητα, για να δυναμώσουμε τους αγώνες μας. Για να μπορούμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να εργαστούμε σαν παιδαγωγοί στο Δημόσιο Σχολείο.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία, αλλά και πικρή πείρα από την εικονική πραγματικότητα που καλλιεργεί σκόπιμα η κυβέρνηση, όπως άλλωστε έκαναν και οι προηγούμενες, πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Τα γνωστά επικοινωνιακά τερτίπια, του στυλ «τα πάντα είναι στη θέση τους». Τα ίδια και από τα μπαλκόνια της ΔΕΘ. Εξαγγελίες που, στην καλύτερη περίπτωση, πετάνε στους εργαζόμενους ορισμένα ψίχουλα, σταγόνα στον ωκεανό από την ασταμάτητη φοροληστεία, που δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες που έχουμε υποστεί, ιδιαίτερα εδώ και 15 χρόνια.

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Καμία ώρα χαμένη! Οργανώνουμε τη δική μας «εξαγγελία», με τη συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη! Ανεβαίνουμε με κάθε τρόπο, οργανωμένα, μέσα από το σωματείο μας.

Μόλις στις 24/8, άλλωστε, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πως όλα είναι έτοιμα για τη νέα χρονιά! Και την επόμενη ημέρα, στη συνάντηση με ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, επιβεβαίωσε όσα ήδη γνωρίζαμε:

► Ο/Η νεοδιόριστος εκπαιδευτικός καλείται να βρει σπίτι, να μετακινηθεί, να συντηρήσει την οικογένειά του/της, με εισαγωγικό μισθό 820€. Ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναγκάζονται σε 2η (ακόμα και 3η) εργασία. Την ίδια ώρα, το ΣτΕ δηλώνει προκλητικά πως οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι ζούν αξιοπρεπώς και απορρίπτει το δίκαιο αίτημα επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Αλήθεια, τους εκπαιδευτικούς που βλέπουν τον μισθό να τελειώνει στις 20 κάθε μήνα τους ρώτησαν;

► Καταλύματα – σπίτια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα του τουριστικού θαύματος και των 19 εκατ. τουριστών(!), οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μένουν μέχρι και σε κάμπινγκ ή αυτοκίνητα. Η απόλυτη ντροπή! Το ΥΠΑΙΘΑ ανακοινώνει όλα κι όλα… 100 καταλύματα για εκπαιδευτικούς.

► Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με βεβαιότητα με χιλιάδες κενά, μια από τα ίδια με πέρσι! Οι 10 χιλιάδες διορισμοί έγιναν 5 χιλιάδες, που καλύπτουν μετά βίας τις συνταξιοδοτήσεις. Η κυβέρνηση ανακοινώνει τον ίδιο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών/τριών, παρά τα χιλιάδες βεβαιωμένα κενά πέρσι και παρά το γεγονός πως, φέτος, οι διορισμοί είναι οι μισοί. Ήδη στην Κέρκυρα, μετά την Α΄ φάση των αναπληρωτών, καλύφθηκαν μόλις τα μισά κενά. Πόσες χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες θα έχουμε στη ΔΔΕ Κέρκυρας, μέχρι να καλυφθούν όλες;

► Για το λόγο αυτό, προχώρησαν σε εκατοντάδες συμπτύξεις και κλεισίματα τμημάτων μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμήματα με 25–28 μαθητές/τριες, με πολλά παιδιά να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες. Δυνατότητα εγγραφής τον Σεπτέμβριο δεν υπάρχει για τα τμήματα που βαφτίστηκαν «ολιγομελή» σε ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και «κόπηκαν», με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο. Εκατοντάδες τμήματα στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν κλειστά ή θα υπολειτουργήσουν. Οι μαθητές μας όμως δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν σαρδέλες σε κονσέρβα και μάθημα σωστό δεν μπορεί να γίνει με τόσα παιδιά στην τάξη.

► Στα σχολεία δεν έγινε καμία απολύτως ουσιαστική συντήρηση μέσα στο καλοκαίρι, με πολλά από αυτά να είναι επικίνδυνα και ακατάλληλα, παρά τις ελάχιστες παρεμβάσεις (669 για 13 χιλιάδες σχολικές μονάδες), κυρίως εξωτερικού καλλωπισμού, μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

► Χιλιάδες γονείς, ανάμεσά τους κι εμείς, θα κληθούν σε λίγες μέρες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για την κατά τα άλλα «δημόσια και δωρεάν Παιδεία». Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο, εθνικό απολυτήριο, με πολλαπλασιασμό των εξετάσεων-φραγμών για την αποφοίτηση και την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, «χαράς ευαγγέλια» για τα φροντιστήρια.

► Η κυβέρνηση επιμένει στην υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης, που έχει τραγελαφικά αποτελέσματα. Θα συνεχίσει στο δρόμο του αυταρχισμού και της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και του απεργιακού δικαιώματος, παρά τις απαλλακτικές αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων σε Πελοπόννησο και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Θα επιμείνει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, μέσα από τη λεγόμενη πολυτυπία (Ωνάσεια, ΠΠΣ).

Μόνο όμως οι ανάγκες μας και οι ανάγκες των μαθητών μας μπαίνουν τελικά στο ζύγι και στον κόφτη των δημοσιονομικών αντοχών. Την ίδια ώρα, η «οικονομία» τους «αντέχει»:

· 12,1 δισ. € καθαρά κέρδη για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις μέσα σε έναν χρόνο και 6,1 δισ. € μερίσματα για τους μετόχους τους.

· 7 δισ. € για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες το 2026.

· 500.000 € τη μέρα (!!!) για την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, 2.500 χλμ. μακριά από τα ελληνικά σύνορα, για να προστατεύει τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών.

· 45 εκατ. € τον χρόνο (225 εκατ. μέχρι σήμερα) για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, για την προστασία των διυλιστηρίων της σαουδαραβικής ARAMCO.

· φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και κάθε λογής προνόμια για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους.

Αρκετά πια με την κοροϊδία λοιπόν των δήθεν εξαγγελιών. Αρκετά πια με το «όλα είναι στη θέση τους». Δεν μπορούμε να ζούμε με pass και καλάθια. Απαιτούμε το 2026 να ζούμε σαν άνθρωποι και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν παιδαγωγοί.

Απαιτούμε:

► Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Ούτε ένα ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς σχεδιασμούς του.

► Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις στους μισθούς μας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Επαναφορά του κλεμμένου Μ.Κ. της διετίας 16-17

► Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12 χιλιάδες ευρώ, προσαυξημένο για κάθε παιδί.

► Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση της 4μηνης άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, χωρίς κανέναν περιορισμό.

► Κάλυψη εδώ και τώρα όλων των κενών με προσλήψεις εκπαιδευτικών. Προσλήψεις διοικητικού προσωπικού – καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία και στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

► Γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη. Έγκριση όλων των λεγόμενων ολιγομελών τμημάτων.

► Ουσιαστική συντήρηση των σχολείων, επανασύσταση του ΟΣΚ, ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος.

► Όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο που θα φέρει το νέο σύστημα με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Εθνικό Απολυτήριο». Σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.

► Όχι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων

► Να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις και τα πειθαρχικά για συνδικαλιστική δράση. Το δικαίωμα στην απεργία είναι αδιαπραγμάτευτο.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη!

Να γίνει η οργή μας και η αγανάκτησή μας, δύναμη αγώνα! Όλοι στα σωματεία μας, στις Γενικές Συνελεύσεις