«Κουμπαράς» έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί: Έτσι θα λειτουργεί

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Έναν νέο «κουμπαρά» για κάθε παιδί, με τη συμμετοχή τόσο των γονέων όσο και του κράτους, περιλαμβάνει το δημογραφικό πακέτο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ατομικού αποταμιευτικού λογαριασμού, στον οποίο για κάθε ευρώ που θα καταθέτει η οικογένεια, το Δημόσιο θα προσθέτει ακόμη ένα, έως συγκεκριμένο ετήσιο όριο.

Στόχος είναι, μέσα από τη συστηματική αποταμίευση σε βάθος 18ετίας, να δημιουργείται για το παιδί ένα σημαντικό κεφάλαιο εκκίνησης κατά την ενηλικίωσή του, το οποίο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 60.000 ευρώ. Ωστόσο, αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες του νέου μέτρου παραμένουν προς αποσαφήνιση.

Πώς θα λειτουργεί ο «κουμπαράς»

Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, στον νέο μηχανισμό θα μπορούν να εντάσσονται παιδιά από τη γέννησή τους και έως την ηλικία των δύο ετών.

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν στον ατομικό λογαριασμό του παιδιού έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, με το κράτος να συνεισφέρει ισόποσα.

Έτσι, εάν μία οικογένεια καταθέσει το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, το Δημόσιο θα προσθέσει ακόμη 1.200 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στον «κουμπαρά» θα φτάσει τα 2.400 ευρώ.

Αντίστοιχα, εάν οι γονείς μπορούν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Εάν η οικογένεια καταθέσει συνολικά 600 ευρώ μέσα στη χρονιά, η κρατική συμμετοχή, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, θα είναι επίσης 600 ευρώ.

Πρόκειται επομένως για ένα σύστημα στο οποίο το ύψος της κρατικής ενίσχυσης θα συνδέεται άμεσα με το ποσό που θα αποταμιεύει η ίδια η οικογένεια, σύμφωνα με το liberal.

Θα αυξάνεται το ανώτατο όριο

Το αρχικό ετήσιο πλαφόν των 1.200 ευρώ δεν προβλέπεται να παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, το όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Εφόσον η αναπροσαρμογή εφαρμοστεί πάνω στο προηγούμενο όριο, ενδεικτικά το ποσό θα μπορούσε να διαμορφωθεί από τα 1.200 ευρώ στα 1.320 ευρώ μετά την πρώτη πενταετία, στα 1.452 ευρώ μετά τη δεύτερη και περίπου στα 1.597 ευρώ μετά την τρίτη.

Καθώς το κράτος θα συμμετέχει ισόποσα, θα αυξάνεται αντίστοιχα και η συνολική ετήσια εισροή στον λογαριασμό.

Πώς μπορεί να φτάσει τα 60.000 ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο «κουμπαράς» θα μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Με βάση την αριθμητική προσέγγιση των μέχρι σήμερα ανακοινώσεων, εάν οι γονείς καταβάλλουν κάθε χρόνο το μέγιστο ποσό, το κράτος συνεισφέρει ισόποσα και το πλαφόν αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, οι συνολικές καταθέσεις σε βάθος 18 ετών υπολογίζονται περίπου στις 49.300 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανές αποδόσεις.

Επομένως, για να ξεπεράσει το τελικό κεφάλαιο τις 60.000 ευρώ θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πρόσθετος μηχανισμός συσσώρευσης, όπως απόδοση ή κεφαλαιοποίηση των χρημάτων, ή να εφαρμοστεί διαφορετικά η αναπροσαρμογή των ορίων.

Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πού ακριβώς θα τοποθετούνται τα χρήματα που συγκεντρώνονται. Παραμένει άγνωστο εάν θα πρόκειται για έναν απλό αποταμιευτικό λογαριασμό, ένα επενδυτικό προϊόν, ένα ειδικό κρατικό σχήμα ή έναν συνδυασμό διαφορετικών επιλογών.

Παράλληλα, μένει να καθοριστεί εάν θα υπάρχει εγγυημένο κεφάλαιο ή ελάχιστη απόδοση, ποιος φορέας θα αναλάβει τη διαχείριση των χρημάτων και εάν θα υπάρχει οποιοδήποτε επενδυτικό ρίσκο.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το εάν θα προβλέπεται κάποια ελάχιστη κρατική συνεισφορά για οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος, οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν συστηματικά το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό.

Προς διευκρίνιση είναι ακόμη ζητήματα όπως η δυνατότητα πρόωρης ανάληψης σε ειδικές περιπτώσεις, η φορολογική μεταχείριση του κεφαλαίου, τυχόν εισοδηματικά κριτήρια και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των αποδόσεων.

Το ποσό των 60.000 ευρώ, επομένως, δεν αποτελεί ένα επίδομα που θα λάβει αυτομάτως κάθε παιδί, αλλά δυνητικό τελικό κεφάλαιο, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από τη συμμετοχή της οικογένειας και από την τελική μορφή που θα λάβει ο μηχανισμός.