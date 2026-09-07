Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: «Κλείδωσε» η β’ φάση – Πότε αναμένεται

(ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη συμμετέχει σε σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης (δεν εικονίζεται) στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ, Αθήνα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

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Ζαχαράκη για αναπληρωτές: Πάνω από 6.000 προσλήψεις στη Β' φάση - Στόχος οι 45.000 έως το τέλος του έτους

Πάνω από 6.000 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας στη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την έναρξη των μαθημάτων και την επανακαταγραφή των κενών στα σχολεία. Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 45.000 έως το τέλος του έτους.

Η υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, επισημαίνοντας τα μέτρα που δρομολογούνται, από τη διπλή επιστροφή ενοικίου έως τη δυνατότητα των δήμων να παρέχουν επιδόματα στέγασης και σίτισης.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου η Β’ φάση αναπληρωτών

Μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 90ή ΔΕΘ, η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

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Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση έχουν ήδη ανακοινωθεί σχεδόν 30.000 προσλήψεις, αριθμός που, σύμφωνα με την ίδια, είναι ο μεγαλύτερος για Α’ φάση την τελευταία δεκαετία.

Το επόμενο βήμα θα γίνει αφού ανοίξουν τα σχολεία και καταγραφούν εκ νέου οι ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

«Στόχευσή μου είναι, αφού ξεκινήσουν τα σχολεία και δούμε ξανά πόσες ανάγκες υπάρχουν, να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών», επισήμανε, εκτιμώντας ότι οι νέες προσλήψεις θα φτάσουν ή ακόμη και θα ξεπεράσουν τις 6.000.

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Σύμφωνα με την υπουργό, οι απαιτούμενες πιστώσεις έχουν εξασφαλιστεί μετά από διαπραγμάτευση, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2026 ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών θα κινηθεί περίπου στις 45.000.

Ζαχαράκη: «Δομικό ζήτημα» τα κενά στα σχολεία

Η υπουργός χαρακτήρισε τα κενά στην εκπαίδευση «δομικό ζήτημα», σημειώνοντας ότι στόχος είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία κάλυψής τους, ακόμη και όταν αυτά προκύπτουν αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για παράδειγμα εξαιτίας αδειών.

Υπογράμμισε ότι στην προσπάθεια αυτή καθοριστικό ρόλο έχουν οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά και τους πρόσφατους 5.300 διορισμούς εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Στα σχολεία, όπως σημείωσε, προσλαμβάνονται επίσης ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Τα κίνητρα για τους αναπληρωτές και το στεγαστικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στα κίνητρα για τους αναπληρωτές που υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Υπενθύμισε τη διπλή μοριοδότηση για όσους υπηρετούν σε επιπρόσθετο σχολείο, μέτρο που, όπως υποστήριξε, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση πολλών σχολικών μονάδων.

Στάθηκε επίσης στη διπλή επιστροφή ενοικίου, κυρίως για εκπαιδευτικούς που μετακινούνται προκειμένου να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο τους.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το κόστος κατοικίας είναι υψηλό και η εύρεση διαθέσιμης στέγης δύσκολη.

Όπως γνωστοποίησε, έχουν ήδη εγκριθεί κονδύλια σε 12 δήμους για την ανακατασκευή παλαιών σχολείων, μαθητικών εστιών και δημοτικών κτιρίων, προκειμένου να μετατραπούν σε διαμερίσματα για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, στο νέο πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται η δυνατότητα των δήμων να χορηγούν επίδομα στέγασης και σίτισης στους εκπαιδευτικούς, με στόχο να περιοριστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι τοποθετούνται σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης.