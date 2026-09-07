Στον «αέρα» τα μαθητικά δρομολόγια: Τι θα γίνει με 16.500 μαθητές λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία

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Στον «αέρα» παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι, με τη Ράνια Θρασκιά να προειδοποιεί για σοβαρές ελλείψεις στα μαθητικά δρομολόγια και να ζητά άμεση και μόνιμη λύση από την Πολιτεία.

Σύμφωνα με τη βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, περίπου 16.500 μαθητές και μαθήτριες, μεταξύ των οποίων 1.300 μαθητές με αναπηρία, αναμένουν να διασφαλιστεί η καθημερινή μετακίνησή τους προς και από τα σχολεία.

Όπως επισημαίνει, οι τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες δεν έδωσαν λύση, καθώς στους δύο διαγωνισμούς δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος, ενώ στον τρίτο κατατέθηκε προσφορά για μόλις 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια.

Η Ράνια Θρασκιά χαρακτηρίζει «αδιανόητο» το γεγονός ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων και καλεί την Πολιτεία να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής που δικαιούται μεταφορά θα μπορεί να φτάνει στο σχολείο του με ασφάλεια και συνέπεια.

Αναλυτικά που εξέδωσε η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής:

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Συσκέψεις, συναντήσεις, παρεμβάσεις, διαγωνισμοί, ανακοινώσεις και στο τέλος… κανένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι, δυστυχώς, η εικόνα που διαμορφώνεται για ακόμη μία σχολική χρονιά στη μεταφορά των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι ημέρες περνούν, αλλά το πρόβλημα παραμένει: με την έναρξη των μαθημάτων να βρίσκεται προ των πυλών, εκατοντάδες σχολεία κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις στα μαθητικά δρομολόγια.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 16.500 μαθητές και μαθήτριες αναμένουν να εξασφαλιστεί το αυτονόητο: η ασφαλής και απρόσκοπτη καθημερινή μετακίνησή τους προς και από το σχολείο. Ανάμεσά τους βρίσκονται περίπου 1.300 μαθητές με αναπηρία, για τους οποίους η εξασφάλιση της μεταφοράς δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διευκόλυνσης, αλλά βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

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Οι τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες, με τους συγκεκριμένους όρους χρηματοδότησης, απέβησαν άγονες. Στους δύο διαγωνισμούς δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, ενώ στον τρίτο εμφανίστηκε μόνο το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας προσφορά για μόλις 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια, δηλαδή για το 8,7% του συνόλου.

Όταν, λοιπόν, το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται και οδηγεί σε διαδοχικούς άγονους διαγωνισμούς, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ευχολόγια, συσκέψεις και προσωρινές λύσεις. Ούτε μπορεί να επαφίεται στην καλή διάθεση των λεωφορειούχων.

Στις 15 Ιουλίου 2026 κατέθεσα στη Βουλή Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, αναδεικνύοντας εγκαίρως την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Και ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό, η κοινοβουλευτική μου παρέμβαση δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

Ο διαθέσιμος χρόνος για την επίλυση του προβλήματος είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένος. Αυτό που απαιτείται δεν είναι άλλη μία σύσκεψη ή μια ακόμη μετάθεση ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Απαιτείται άμεσα ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα δώσει τέλος στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών. Απαιτείται μία μόνιμη λύση.

Η Πολιτεία έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίζει ότι κάθε μαθητής που δικαιούται μεταφορά θα φτάνει καθημερινά στο σχολείο του με ασφάλεια, συνέπεια και αξιοπιστία.

Η μεταφορά των μαθητών είναι ένα κεκτημένο αδιαπραγμάτευτο και η Πολιτεία οφείλει να έχει φροντίσει γι’ αυτό πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.