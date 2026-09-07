Αναπληρωτές: Βήμα-βήμα η ανάληψη υπηρεσίας και η αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης

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Η κρίσιμη προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας ορίζεται από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Συγκεκριμένες προθεσμίες πρέπει να τηρήσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά την ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η διαδικασία και να ενεργοποιηθεί η σύμβασή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τόσο στην ώρα ολοκλήρωσης της ανάληψης όσο και στην έγκαιρη αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η ανάληψη υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14:30 της ημέρας που έχει οριστεί, ενώ όσοι μπορούν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση οφείλουν να την έχουν αποδεχθεί έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

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Ανάληψη υπηρεσίας έως τις 14:30

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να ολοκληρώνουν την ανάληψη υπηρεσίας τους μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για την παρουσίασή τους.

Η συγκεκριμένη προθεσμία είναι απαραίτητη, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενημερώσεις στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Ψηφιακή σύμβαση έως τις 14:59

Για τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές που έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί επίσης την ίδια ημέρα.

Ειδικότερα, η ψηφιακή σύμβαση πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή το αργότερο έως τις 14:59 της ημέρας κατά την οποία ο αναπληρωτής παρουσιάζεται στο σχολείο.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τις 00:01 έως τις 14:59 της συγκεκριμένης ημέρας.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι, εάν δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες και προθεσμίες, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

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