Μητσοτάκης για μη κρατικά πανεπιστήμια: Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

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Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Για διοικητικές αστοχίες έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτώμενος σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτές οι αστοχίες διορθώνονται αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες εβδομάδες το ΣτΕ εξέδωσε αποφάσεις οι οποίες ακυρώνουν τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, αποδίδοντας το σκεπτικό της απόφασής του σε ελλιπή κριτήρια και τυπικά ζητήματα στο πρότυπο ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, της ανεξάρτητης Αρχής, η οποία έχει αναλάβει το έργο αδειοδότησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει ήδη κριθεί συνταγματικός, χαρακτηρίζοντας την ίδρυση των πρώτων παραρτημάτων «μεγάλη τομή» και «επενδυτική ευκαιρία».

Σημειώνεται ότι δύο από τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν λάβει εκ νέου αδειοδότηση και βρίσκονται εν αναμονή της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους.

«Τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν οδηγούν σε υποβάθμιση τα δημόσια Ιδρύματα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων δεν σημαίνει αυτόματα υποβάθμιση των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Εμφανίστηκε «πολύ ικανοποιημένος από την εξωστρέφεια των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων», αναφερόμενος τόσο στις σημαντικές συνεργασίες των ελληνικών Ιδρυμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού στο επίπεδο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά τμήματα, που προσφέρουν υψηλού επιπέδου σπουδές σε σπουδαστές από άλλες χώρες.

Ειδική αναφορά έκανε και στο φιλόδοξο έργο των φοιτητικών εστιών με την κατασκευή 8.500 φοιτητικών κλινών, που στόχο έχουν να δώσουν «ανάσα» σε χιλιάδες φοιτητές που καλούνται σήμερα να πληρώνουν δυσθεώρητα ενοίκια για να σπουδάσουν στην σχολή και την πόλη της επιλογής τους.