Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο 2026-2027: Πώς θα γίνεται η διδασκαλία – Τι απαγορεύεται

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Με παιχνίδι, τραγούδια, ιστορίες και βιωματικές δραστηριότητες, χωρίς γραμματική, ανάγνωση και ασκήσεις γραφής, θα συνεχιστεί η εξοικείωση των παιδιών του Νηπιαγωγείου με την Αγγλική Γλώσσα κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δίνουν έμφαση στην προφορική επικοινωνία και τη φυσική επαφή των νηπίων με τα Αγγλικά, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ως ένα απομονωμένο μάθημα, αλλά εντάσσονται στις δραστηριότητες της καθημερινής σχολικής ζωής.

Στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν λέξεις και απλές εκφράσεις μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τον ρυθμό τους, χωρίς πίεση για την κατάκτηση γραμματικών κανόνων ή δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

Χωρίς την τυπική μορφή διδασκαλίας που συναντάται στις μεγαλύτερες τάξεις θα γίνεται η επαφή των παιδιών του Νηπιαγωγείου με την Αγγλική Γλώσσα και κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Αγγλικά εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και συνδέονται με τις θεματικές και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ήδη μέσα στην τάξη.

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Βασικός άξονας είναι η παιγνιώδης και βιωματική προσέγγιση. Δεν προβλέπεται διδασκαλία γραμματικής, ούτε ζητείται από τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στην Αγγλική Γλώσσα. Αντίθετα, προτεραιότητα δίνεται στην προφορική επικοινωνία και στην εξοικείωση των νηπίων με τη γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να αξιοποιούνται τραγούδια, μουσική, ρίμες, ποιήματα, ιστορίες, παιχνίδια, κατασκευές, εικόνες, πραγματικά αντικείμενα και άλλες βιωματικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτές, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αγγλικές λέξεις και εκφράσεις με φυσικό τρόπο, χωρίς η διαδικασία να αποκτά χαρακτηριστικά τυπικού μαθήματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση της προσέγγισης CLIL, μέσα από την οποία τα Αγγλικά μπορούν να συνδέονται με διαφορετικά αντικείμενα και δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου. Με αυτόν τον τρόπο, η επαφή με την ξένη γλώσσα μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την κοινωνική ανάπτυξη, την κίνηση και τις τέχνες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες κάθε παιδιού και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή χωρίς πίεση. Το ζητούμενο δεν είναι η κατάκτηση γραμματικών κανόνων ή η παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά η δημιουργία μιας πρώτης θετικής σχέσης με την Αγγλική Γλώσσα.

Κομβικό ρόλο έχει και η συνεργασία μεταξύ του/της νηπιαγωγού και του/της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας. Μέσα από τον κοινό σχεδιασμό, οι δραστηριότητες στα Αγγλικά μπορούν να συνδέονται με όσα ήδη επεξεργάζονται τα παιδιά στην τάξη και να ενσωματώνονται ομαλά στο καθημερινό πρόγραμμα.

Έτσι, η προσέγγιση των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο για το 2026-2027 παραμένει προσανατολισμένη κυρίως στο παιχνίδι, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση, χωρίς γραμματική και χωρίςαπαίτηση ανάγνωσης ή γραφής.

Τι απαγορεύεται στη διδασκαλία των Αγγλικών

Οι οδηγίες του ΙΕΠ είναι συγκεκριμένες ως προς τον τρόπο προσέγγισης της ξένης γλώσσας.

Δεν προβλέπεται διδασκαλία γραμματικής, ενώ δεν ζητείται από τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν ή να γράφουν στα Αγγλικά.

Η έμφαση βρίσκεται κυρίως στην προφορική επικοινωνία και την εξοικείωση με τη γλώσσα, χωρίς πίεση για κατάκτηση κανόνων ή γραπτών δεξιοτήτων.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν:

τραγούδια και μουσική,

ρίμες και ποιήματα,

ιστορίες,

παιχνίδια,

κατασκευές,

εικόνες,

πραγματικά αντικείμενα,

βιωματικές δραστηριότητες.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή με λέξεις και εκφράσεις της Αγγλικής Γλώσσας με τρόπο φυσικό και ευχάριστο.