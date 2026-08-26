Σχολεία: Ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στις εκδρομές – Η πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας

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Νέα Υπουργική Απόφαση για τις σχολικές εκδρομές: Η διάταξη που ζητούν να αλλάξει

Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά νέα αλλαγή στο πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές, προτείνοντας να δίνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης εκπαιδευτικής εκδρομής από το ίδιο τμήμα ή την ίδια τάξη μέσα στον ίδιο μήνα.

Η παρέμβαση απευθύνεται στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και αφορά σημείο της νέας υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές, το οποίο, κατά την Ένωση, χρειάζεται άμεση τροποποίηση.

Όπως επισημαίνεται, ο προγραμματισμός μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης δεν βρίσκεται πάντοτε αποκλειστικά στα χέρια του σχολείου, καθώς οι διαθέσιμες ημερομηνίες μπορεί να καθορίζονται από φορείς και χώρους υποδοχής, όπως τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, τα μουσεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι πολιτιστικοί φορείς. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αυστηρή εφαρμογή του περιορισμού της μίας εκδρομής ανά μήνα μπορεί, σύμφωνα με την Ένωση, να στερήσει από μαθητές εκπαιδευτικές επισκέψεις με σημαντική παιδαγωγική και διδακτική αξία.

Η πρόταση δεν προβλέπει την κατάργηση του γενικού κανόνα, αλλά τη δημιουργία μιας κατ’ εξαίρεση δυνατότητας για δεύτερη εκδρομή, εφόσον υπάρχει ειδική και τεκμηριωμένη παιδαγωγική αιτιολόγηση και σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στόχος, όπως υποστηρίζει η Ένωση Διευθυντών, είναι να δοθεί στις σχολικές μονάδες μεγαλύτερη ευελιξία και παιδαγωγική αυτονομία, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η Ένωση καταλήγει τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από έναν αυστηρό αριθμητικό περιορισμό, αλλά ως ουσιαστικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητώντας η νέα ρύθμιση να στηρίζεται περισσότερο στην παιδαγωγική κρίση των σχολικών μονάδων και στην εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς