Σχολικές εκδρομές: Εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές στη νέα απόφαση – «Μας φορτώνει ευθύνες που δεν μας αναλογούν»

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί σε εκπαιδευτικούς το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις, με τον Α΄ Σύλλογο Αθηνών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να χαρακτηρίζει τη νέα Υπουργική Απόφαση «ανεφάρμοστη» και να ζητά την τροποποίηση σειράς διατάξεων που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς με πρόσθετη γραφειοκρατία αλλά και με ευθύνες που δεν εμπίπτουν στον ρόλο τους.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση για τουλάχιστον έξι εκπαιδευτικές δράσεις ή επισκέψεις ανά τμήμα και ανά διδακτικό έτος, οι διαδικασίες επιλογής προσφορών για τις μετακινήσεις, η συγκέντρωση αδειών λειτουργίας των χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές, αλλά και η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιβλέπουν την τήρηση των ορίων ταχύτητας του λεωφορείου.

«Γραφειοκρατία, γραφειοκρατία, γραφειοκρατία»

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η νέα απόφαση, αντί να διευκολύνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, λειτουργεί αποτρεπτικά λόγω του διοικητικού φόρτου που δημιουργεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεγάλες σχολικές μονάδες των πόλεων, όπου πραγματοποιούνται δράσεις ανά τμήμα, αλλά και στα περιφερειακά σχολεία, στα οποία πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου.

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Κατά τον Σύλλογο, διευθυντές και εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με νέες γραφειοκρατικές ευθύνες, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες και, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν τελικά εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθητών.

Αντίδραση για τον έλεγχο καταλληλότητας των χώρων

Ένα από τα σοβαρότερα σημεία που θέτει ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών αφορά το άρθρο 13 παρ. 7 και την ευθύνη για την καταλληλότητα του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται μία εκπαιδευτική δράση.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται ως αρμόδιος για τον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, ενώ η Επιτροπή Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δράσεων καλείται να μεριμνά για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων αδειών νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα ως το σοβαρότερο από πλευράς ευθύνης και ζητά να αναδιατυπωθεί η σχετική πρόβλεψη.

«Δεν είναι αρμοδιότητα εκπαιδευτικού» ο έλεγχος της ταχύτητας

Αντίστοιχη αντίδραση προκαλεί το άρθρο 24 παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος της δράσης και οι συνοδοί επιβλέπουν την τήρηση των ορίων ταχύτητας κατά την οδική μετακίνηση.

Ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών ζητά την πλήρη διαγραφή της συγκεκριμένης διατύπωσης, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της ταχύτητας ενός λεωφορείου δεν αποτελεί αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στο πλαίσιο της σχολικής και παιδαγωγικής διαδικασίας, «καμία λιγότερη αλλά και καμία περισσότερη», επισημαίνοντας ότι δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί ούτε μπορούν να έχουν την ευθύνη για τη νομιμότητα λειτουργίας εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που επισκέπτονται.

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις με λεωφορείο

Κριτική ασκείται και στις διαδικασίες που προβλέπονται για τις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση. Όπως αναφέρεται, ακόμη και μία απλή ημερήσια μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο προϋποθέτει διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τήρηση προθεσμιών, έλεγχο δικαιολογητικών, αξιολόγηση προσφορών και αιτιολόγηση της απόρριψης των υπολοίπων.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να αλλάξει άμεσα, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημεία που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αντίδραση.

Παράλληλα, η νέα απόφαση προβλέπει επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο των λεωφορείων από την Τροχαία, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση από τον διευθυντή ή προϊστάμενο για την ημερομηνία και την ώρα της μετακίνησης και αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υφίσταται πλέον ο προηγούμενος περιορισμός των 35 χιλιομέτρων.

Έξι υποχρεωτικές δράσεις ανά τμήμα

Ένα ακόμη σημείο που ζητείται να επανεξεταστεί είναι ο ελάχιστος αριθμός έξι εκπαιδευτικών δράσεων ανά τμήμα ή τάξη και ανά διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το είδος της επίσκεψης.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι ένα υποχρεωτικό αριθμητικό όριο είναι άκαμπτο και έρχεται σε αντίθεση με τον αυξημένο διοικητικό φόρτο που δημιουργεί η ίδια απόφαση.

Παράλληλα, ζητά να διαγραφεί η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων μέσα στον ίδιο μήνα.

Ενστάσεις και για την Τριμελή Επιτροπή

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής σε κάθε σχολείο, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών δράσεων που απαιτούν μετακίνηση με μέσο μεταφοράς, καθώς και τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή και δύο εκπαιδευτικούς, ενώ στα ολιγοθέσια σχολεία και στα Νηπιαγωγεία οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες μεταφέρονται στον προϊστάμενο. Ο Σύλλογος ζητά σημαντική απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας.

Πρόταση για περιπάτους χωρίς σχολικά λεωφορεία

Μέχρι να αλλάξει η Υπουργική Απόφαση, ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών προτείνει στους Συλλόγους Διδασκόντων να περιοριστούν σε περιπάτους χωρίς τη χρήση σχολικών λεωφορείων, κατά προτίμηση σε ανοιχτούς χώρους.

Όπως αναφέρει, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι νόμιμη και εφικτή, ενώ καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να προχωρήσουν άμεσα σε αντίστοιχες αποφάσεις.

Βασικό αίτημα του Συλλόγου είναι τελικά η αναθεώρηση των διατάξεων που, κατά την εκτίμησή του, μεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς ευθύνες πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και δημιουργούν έναν δυσανάλογο γραφειοκρατικό φόρτο γύρω από τις σχολικές εκδρομές και επισκέψεις.