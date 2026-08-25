Σχολικές εκδρομές: Αντιδράσεις για τις νέες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς – Τι ζητά η Ένωση Διευθυντών

Πίνακας περιεχομένων

Την άμεση απόσυρση διάταξης της νέας υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις ζητά η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζοντας έντονη αντίθεση στην ευθύνη που αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς για τον έλεγχο της καταλληλότητας των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται δράσεις με μαθητές.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η παράγραφος 7 του άρθρου 13 της νέας Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.12/109328/Δ1/19-8-2026, η οποία προβλέπει ότι, όταν μία εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται σε οργανωμένο χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζονται αντίγραφα των απαιτούμενων αδειών νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, ως αρμόδιος για τον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου υποδοχής ορίζεται ο υπεύθυνος της δράσης.

Σχολικές εκδρομές: Ποιοί είναι οι νέοι κανόνες

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη προκαλεί την αντίδραση της Ένωσης Διευθυντών, η οποία θέτει ζήτημα τόσο ως προς τις γνώσεις που απαιτούνται για έναν τέτοιο έλεγχο όσο και ως προς τη θεσμική αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν αντίστοιχη ευθύνη.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ελεγκτές και πιστοποιητές χώρων»

Όπως επισημαίνεται στην παρέμβαση, ένας εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να αξιολογήσει κατά πόσο ένας χώρος είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για τους μαθητές και ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα και στους στόχους μιας σχολικής δράσης.

Διαφορετικό ζήτημα, ωστόσο, αποτελεί –όπως τονίζεται– η πιστοποίηση τεχνικών και άλλων προδιαγραφών ενός χώρου. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μηχανικοί, τεχνικοί ασφαλείας, υγειονομικοί ελεγκτές ή υπάλληλοι αρμόδιοι για αδειοδοτήσεις, ώστε να μπορούν να ελέγξουν ζητήματα όπως η στατική επάρκεια, η πυρασφάλεια, οι υγειονομικές προδιαγραφές ή η νομιμότητα λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

Σχολικές εκδρομές: Τουλάχιστον 6 τον χρόνο στα Δημοτικά- Τι αλλάζει σε κινητά, κόστος και ασφάλεια

Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι με ποιες ειδικές γνώσεις και με ποια θεσμική αρμοδιότητα καλείται ένας εκπαιδευτικός να κρίνει την «καταλληλότητα» ενός χώρου, όταν αυτή μπορεί να συνδέεται με τεχνικές και επιστημονικές παραμέτρους που βρίσκονται εκτός του γνωστικού και επαγγελματικού του αντικειμένου.

Πού πρέπει να βρίσκεται η ευθύνη

Κατά την Ένωση Διευθυντών, οι αρμοδιότητες θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες. Ο φορέας που λειτουργεί έναν οργανωμένο χώρο έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι αυτός λειτουργεί νόμιμα και με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Αντίστοιχα, ο έλεγχος και η αδειοδότηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες διαθέτουν τόσο τη θεσμική αρμοδιότητα όσο και την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική γνώση.

Η Ένωση εκτιμά ότι δεν μπορεί η Πολιτεία να μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που κανονικά ανήκουν σε άλλους αρμόδιους φορείς, μετατρέποντάς τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε «ελεγκτές των πάντων».

Αίτημα για άμεση απόσυρση της διάταξης

Με βάση τα παραπάνω, η Ένωση Διευθυντών ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση απόσυρση της παραγράφου 7 του άρθρου 13 της νέας Υπουργικής Απόφασης για τις σχολικές εκδρομές.

Ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδαγωγική ευθύνη απέναντι στους μαθητές και οφείλουν να μεριμνούν για την οργάνωση και την ομαλή πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούν να επωμίζονται ευθύνες οι οποίες προϋποθέτουν ειδικές τεχνικές γνώσεις και ανήκουν σε θεσμικά και επιστημονικά αρμόδιους φορείς.