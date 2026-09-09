Άνοιγμα σχολείων – Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 2026 2027: Τι ισχύει για μαθήματα, σχόλασμα, ολοήμερο – Οι εγκύκλιοι

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Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις εγκυκλίους για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027, καθορίζοντας το πλαίσιο που θα ισχύσει από την έναρξη των μαθημάτων, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο εγκύκλιοι περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για τα ωρολόγια προγράμματα, το Ολοήμερο, το ωράριο των εκπαιδευτικών, τη φοίτηση και την ασφάλεια των μαθητών, τις σχολικές δράσεις, τη χρήση κινητών τηλεφώνων, την ενημέρωση των γονέων και σειρά άλλων ζητημάτων της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων.

Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου

Στα Δημοτικά Σχολεία, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, θα δοθούν οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τη γενικότερη λειτουργία των σχολείων, ενώ οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.

Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας. Για τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτου ωραρίου για διάστημα έως δύο εβδομάδων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Τι προβλέπεται για τα Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου λειτουργεί από τις 08:30 έως τις 13:00, το Προαιρετικό Ολοήμερο από τις 13:00 έως τις 16:00, ενώ το Νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου μπορεί να φτάνει έως τις 17:30. Προβλέπεται επίσης Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής από τις 07:45 έως τις 08:30.

Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα Νηπιαγωγείου ορίζεται σε 25, ενώ η κατανομή τους στα τμήματα γίνεται με κριτήρια όπως η ηλικία, το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την ισόρροπη σύνθεση των τμημάτων.

Τι ισχύει για το Ολοήμερο στα Δημοτικά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λειτουργία του Ολοήμερου. Στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές, ενώ στα τετραθέσια και πενταθέσια τουλάχιστον 8 μαθητές για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

Οι αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων για τη φοίτηση των παιδιών στο Ολοήμερο γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, προβλέπεται σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων για οικογένειες με δύο εργαζόμενους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν συνολικά ένα ευρύ φάσμα της σχολικής καθημερινότητας, από τις απουσίες και τις εφημερίες μέχρι τις εκδρομές, την ασφάλεια, την επικοινωνία με τους γονείς, την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Δείτε αναλυτικά τις εγκυκλίους εδώ κι εδώ