Πρώτο κουδούνι με τους εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε κάμπινγκ και αυτοκίνητα – Σοβαρά κενά στα σχολεία

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Αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στέγασης, σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και προβλήματα στις σχολικές υποδομές βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η τοπική Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αδυνατούν να βρουν κατοικία, ενώ σημαντικό μέρος των λειτουργικών κενών στα σχολεία παραμένει ακάλυπτο.

Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, το στεγαστικό πρόβλημα έχει λάβει οριακές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπως η Κέρκυρα, όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση είναι περιορισμένη και τα ενοίκια υψηλά. Σύμφωνα με την Ένωση, υπάρχουν αναπληρωτές και νεοδιόριστοι καθηγητές που αναγκάζονται να διαμένουν σε κάμπινγκ ή ακόμη και μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή στέγη.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας αντιπαραβάλλει την εικόνα αυτή με την έντονη τουριστική δραστηριότητα και κάνει λόγο για αδυναμία της Πολιτείας να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ιδιαίτερη κριτική ασκεί και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για εξασφάλιση 100 καταλυμάτων πανελλαδικά, θεωρώντας ότι ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική έκταση του προβλήματος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, τα σχολεία του νησιού ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Η Ένωση υποστηρίζει ότι περίπου τα μισά λειτουργικά κενά παραμένουν ακάλυπτα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, κάνει λόγο για υπεράριθμα τμήματα, συνδέοντας την υποστελέχωση με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και η οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι ο εισαγωγικός μισθός των 820 ευρώ δεν επαρκεί για να καλύψει το κόστος ενοικίου, μετακίνησης και τις υπόλοιπες καθημερινές ανάγκες, ιδιαίτερα για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Όπως υποστηρίζει, για πολλούς εκπαιδευτικούς το μηνιαίο εισόδημα εξαντλείται πριν από το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να αναζητούν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη δουλειά προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η Ένωση στρέφει την κριτική της και στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το αίτημα επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές αποδοχές, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής και στέγασης, δημιουργούν ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας περιγράφει μια έναρξη σχολικής χρονιάς με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα: εκπαιδευτικούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη, λειτουργικά κενά που παραμένουν ακάλυπτα, υπεράριθμα τμήματα και σχολικές υποδομές που, σύμφωνα με την ίδια, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.