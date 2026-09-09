Αιώνιοι φοιτητές: «Μπλόκο» στις διαγραφές φοιτητών – «Να πάρουν πτυχίο όσοι είναι κοντά στην ολοκλήρωση»

Πίνακας περιεχομένων

Κινητοποίηση στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν Φοιτητικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Οικοτρόφων, με κεντρικό αίτημα να μη διαγραφεί κανένας φοιτητής και να ληφθούν μέτρα που θα επιτρέψουν σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους να πάρουν το πτυχίο τους.

Όπως αναφέρουν, αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίο έθεσε τόσο το ζήτημα των διαγραφών όσο και την ανάγκη άμεσης στήριξης των φοιτητών ενόψει της εξεταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευση ότι εντός της εβδομάδας, στη συνάντηση της Πρυτανείας με τους Κοσμήτορες, θα συζητηθεί η πραγματοποίηση εμβόλιμης εξεταστικής χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνουν, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές που το επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παράλληλα, ζητούν να μην τεθούν περιορισμοί ούτε στην εμβόλιμη εξεταστική ούτε στις εξετάσεις επί πτυχίω.

Ζητούν άμεσα ενισχυτικά μαθήματα

Οι Σύλλογοι έθεσαν ακόμη το αίτημα για άμεση οργάνωση ενισχυτικών μαθημάτων με ευθύνη των Σχολών και των Τμημάτων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φοιτητές στην προετοιμασία τους για τα μαθήματα και την εξεταστική που ακολουθεί.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις τους, έχοντας ως βασικό αίτημα «κανένας φοιτητής να μη διαγραφεί» και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.