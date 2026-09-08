Καταγγελία για το myschool: «Έκθετα τα ιατρικά δεδομένα εκπαιδευτικών»

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρό ζήτημα προστασίας προσωπικών και ιατρικών δεδομένων εκπαιδευτικών στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» καταγγέλλει το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συντονιστικού, διαπιστώθηκε ότι ρύθμιση του «myschool» επιτρέπει σε διευθυντές και προϊσταμένους σχολικών μονάδων να έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό αδειών εκπαιδευτικών που είχαν υπηρετήσει στο συγκεκριμένο σχολείο στο παρελθόν, ακόμη και όταν σήμερα δεν διατηρούν καμία διοικητική σχέση με τη μονάδα.

Όπως καταγγέλλεται, στις πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν άδειες ασθενείας, καθώς και ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα, όπως άδειες που σχετίζονται με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

«Τα ιατρικά μας δεδομένα βρίσκονται εντελώς έκθετα»

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ρύθμιση «απαράδεκτη και παράνομη» και γνωστοποιεί ότι προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τη ΔΟΕ, προκειμένου η Ομοσπονδία να παρέμβει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο Υπουργείο Παιδείας.

«Τα ιατρικά μας δεδομένα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντελώς έκθετα. Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας, καμία αυθαιρεσία και καμία έκθεση της προσωπικής μας ζωής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζητά να καταργηθεί άμεσα η συγκεκριμένη δυνατότητα πρόσβασης και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Κεντρικό αίτημα είναι να διασφαλιστεί ότι προσωπικά και ιατρικά δεδομένα εκπαιδευτικών δεν θα είναι προσβάσιμα από σχολικές μονάδες με τις οποίες οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν συνδέονται πλέον διοικητικά.

Το Συντονιστικό δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα για τις εξελίξεις, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε πρακτική οδηγεί, όπως υποστηρίζει, σε έκθεση της προσωπικής ζωής των εκπαιδευτικών.