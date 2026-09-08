Κενά στα σχολεία: Πυρά κατά Βούλτεψη μετά τη δήλωση για τις εγκύους εκπαιδευτικούς

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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, η οποία, αναφερόμενη στο ζήτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υποστήριξε ότι «την πρώτη ημέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες».

Στις δηλώσεις της απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Εσείς οι εκπαιδευτικοί μας έχετε φέρει ως εδώ».

Στο βίντεο προβάλλεται η επίμαχη τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη, ενώ η κ. Κουφονικολάκου ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να μεταφερθεί στις ίδιες τις εκπαιδευτικούς η ευθύνη για τα κενά που καταγράφονται στα σχολεία.

«Κατά την κυβέρνηση, προφανώς, για τα κενά στα σχολεία, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν φταίει ούτε η ανεπάρκεια διορισμών, ούτε το σύστημα των αναπληρωτών, ούτε η υποχρηματοδότηση, ούτε η γραφειοκρατία, ούτε κανένα από τα σοβαρά δομικά προβλήματα του εκπαιδευτικού πλαισίου. Φταίνε οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν παιδιά και οι γυναίκες που εγκυμονούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν εγκυμονούσαν τόσες, δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα»

Στο ίδιο πάνελ στο οποίο έγιναν οι δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ συμμετείχε και η Ιωάννα Λαλιώτου από την ΕΛΑΣ, η οποία αντέδρασε άμεσα στην αναφορά της Σοφίας Βούλτεψη.

«Αν εγκυμονούσαν τόσες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κ. Βούλτεψη», της απάντησε.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, από την πλευρά της, συνέχισε την κριτική της, ζητώντας μεγαλύτερη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση.

«Και λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει», σημείωσε, αναφερόμενη παράλληλα στις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές.

«Αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη και στήριξη στο δημόσιο σχολείο», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.