Ξεκίνησαν οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα

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Ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, τα εξεταστικά κέντρα, τις ώρες προσέλευσης, αλλά και τις ημερομηνίες για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα.

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η διαδικασία των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εξετάζονται αρχικά στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 8 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία.

Πού θα εξεταστούν οι υποψήφιοι

Για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές των ΓΕΛ έχουν οριστεί εξεταστικά κέντρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στην Αττική οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Η κατανομή των υποψηφίων γίνεται ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία είχε υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξεταστούν στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου.

Ώρα έναρξης και διάρκεια

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα η εξέταση ξεκινά στις 16:00, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων συμμετέχουν μαζί με εκείνους των ημερήσιων λυκείων, εξετάζονται στην ίδια ύλη και στα ίδια θέματα και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις.

Πότε εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων ακολουθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, οι οποίες αρχίζουν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα είναι:

12 Σεπτεμβρίου: Ισπανικά στις 12:00 και Ιταλικά στις 16:00

14 Σεπτεμβρίου: Αγγλικά στις 16:00

15 Σεπτεμβρίου: Γερμανικά στις 16:00

16 Σεπτεμβρίου: Γαλλικά στις 16:00

17 Σεπτεμβρίου: Ελεύθερο Σχέδιο στις 13:30

18 Σεπτεμβρίου: Γραμμικό Σχέδιο στις 13:30.

Οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές για τα μουσικά μαθήματα θα συνεχιστούν έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 16:00 θα εξεταστεί το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», ενώ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Παράλληλα, για τους υποψηφίους που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η επαναληπτική Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία θα διεξαχθεί από τις 14 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή smartwatch.