Πυρά ΕΛΑΣ κατά Υπουργείου Παιδείας: «Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για υποβάθμιση της εκπαίδευσης»

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Ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των σχολικών κενών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και το ζήτημα της επαναδειοδότησης των ΝΠΠΕ ασκεί η ΕΛΑΣ, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και την ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ με φόντο την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα διαφαινόμενα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και το θέμα της επαναδειοδότησης ιδιωτικών ΑΕΙ που προανήγγειλε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη χωρίς να υπάρχει ακόμη η εισήγηση από τα αρμόδια όργανα.

«Η υπουργός Παιδείας πριν ακόμα εισηγηθούν τα αρμόδια όργανα, η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ και πριν ακόμα «καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε τηλεοπτικά την επαναδειοδότηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των οποίων η λειτουργία ακυρώθηκε λόγω του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόστηκε» τονίζει η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Οι «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε» παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας στο θέμα αυτό αποτελούν άλλο ένα ύψιστης σημασίας θεσμικό ατόπημα της κυβέρνησης που προτρέχει των δικαστικών αποφάσεων και διαβάλλει με τις ενέργειές της την ανεξαρτησία της κρίσης αξιολόγησης της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής, ζήτημα που προκάλεσε μάλιστα την σχετική άμεση αντίδραση και καταγγελία αυτών των πρακτικών από την πλευρά του μέλους της ΕΘΑΑΕ, καθηγητή κ. Άγγελου Χανιώτη. Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει μακρά ιστορία και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία και υπευθυνότητα και όχι fast-track διαδικασίες προς όφελος της κερδοσκοπίας».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «η νομιμοφανής αιτία των μαζικών συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων, τόσο κατά την περσινή όσο και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, βασίζεται στην απαράδεκτη νομοθέτηση στις 5-8-2025 (Ν.5224/2025), σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε η πρόβλεψη, που ίσχυε επί 25ετία, μείωσης του αριθμού μαθητών στα τμήματα που φοιτούν παιδιά με αναπηρία. Αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του δικαιώματος για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και υποβαθμίζει τις συνθήκες εκπαίδευσης όλων ανεξαιρέτως των παιδιών».

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι «συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε αυτόν τον δίκαιο αγώνα και γι’ αυτό η ΕΛ.Α.Σ. παρευρέθηκε στη σημερινή κινητοποίηση με αντιπροσωπεία υπό τον Αν. Τομεάρχη Παιδείας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αιτήματα για διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να εργάζονται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για ενίσχυση του έργου τους.

Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

«Η μείωση του αριθμού παιδιών ανά σχολικό τμήμα, όπως προτείνει η ΕΛΑΣ σε 20 για την πρωτοβάθμια και 22 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω μείωση στη Γ’ Λυκείου, αποτελεί ώριμο αίτημα όλων των σχολικών κοινοτήτων και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητα της εκπαίδευσης», σημειώνει η Συμπαράταξη και τονίζει πως θα υποστηρίξει:

την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η συνεργατική και βιωματική μάθηση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση

την αύξηση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στο μάθημα, με θετικά αποτελέσματα σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο, αφού τα ίδια τα παιδιά συνεργούν στην οικοδόμηση της γνώσης και σφυρηλατούν το συλλογικό αίσθημα του ανήκειν στη σχολική ομάδα,

τη μείωση των παραγόντων διάσπασης της προσοχής και την ενίσχυση της ηρεμίας, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων που αναδεικνύονται στη σχολική τάξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ ζητά:

1) Την άμεση νομοθέτηση της μείωσης του μέγιστου αριθμού των παιδιών ανά τμήμα, σε 20 στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2) Την κάλυψη όλων των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και την επαρκή στελέχωση των σχολείων με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ώστε να μειωθεί επιτέλους το ποσοστό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 35%, κάτι που από μόνο του αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στο εκπαιδευτικό σύστημα

«Οι “εκπτώσεις” της κυβέρνησης της Ν.Δ. ως προς την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών μας συνιστούν ανεπίτρεπτη οπισθοδρόμηση. Επενδύουμε στην Παιδεία. Επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας και της πατρίδας μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.