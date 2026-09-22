Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027 – β’ φάση: Ξεκίνησε η καταγραφή κενών – Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

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Ξεκινά η καταγραφή των λειτουργικών κενών για τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών , με το υπουργείο Παιδείας να θέτει προθεσμίες

Η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ μπαίνει στην επόμενη διαδικαστική της φάση, καθώς το υπουργείο Παιδείας ζητά την άμεση καταγραφή των λειτουργικών κενών από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η καταγραφή αφορά τις ανάγκες σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με συγκεκριμένες προθεσμίες για την καταχώριση και την οριστικοποίηση των κενών στο ΟΠΣΥΔ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανάγκες για παράλληλη στήριξη από σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ.

Ποιες ανάγκες μπαίνουν στο ΟΠΣΥΔ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ τα λειτουργικά κενά για αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις περιοχές ευθύνης τους. Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα καταγράψουν τις ανάγκες που αφορούν τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

Στην καταγραφή περιλαμβάνονται τα κενά στις ΣΜΕΑΕ, μεταξύ των οποίων και εκείνα που αφορούν Braille και Νοηματική, οι ανάγκες για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς και τα λειτουργικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

Οι δύο προθεσμίες για τα κενά

Το χρονικό περιθώριο είναι περιορισμένο. Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου, το ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει διαθέσιμο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την καταχώριση των λειτουργικών κενών έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην τροποποίηση ή την οριστικοποίηση των κενών έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, η δυνατότητα καταχώρισης θα παραμείνει διαθέσιμη σε όλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τι προβλέπεται για σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ

Ξεχωριστή επισήμανση γίνεται για την καταγραφή των αναγκών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, δηλαδή στην παράλληλη στήριξη από ΠΕ25 Σχολικούς Νοσηλευτές και ΔΕ01 ΕΒΠ.

Το υπουργείο ζητά κατά την αποτύπωση αυτών των κενών να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικότερα οι προβλέψεις για την τοποθέτησή τους ανά σχολική μονάδα.

Η ειδική αναφορά στους ΠΕ25

Στο έγγραφο γίνεται επιπλέον αναφορά στους σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25 και στη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 151 του ν. 5224/2025.

Όπως επισημαίνεται, σχολικός νοσηλευτής που τοποθετείται σε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης υποστηρίζει το σύνολο των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.