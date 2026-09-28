Ψηφιακό φροντιστήριο: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών με προσαύξηση 50% στη μοριοδότηση

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Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τους αναπληρωτές βρίσκεται η πενταετής διδακτική εμπειρία.

Η ηλεκτρονική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μοριοδότηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η νέα δυνατότητα πρόσληψης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο άνοιξε για προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ο χρόνος πρόσληψης προσμετράται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία, με την προβλεπόμενη μοριοδότηση να είναι προσαυξημένη κατά 50% και να αντιστοιχεί σε 1,5 μονάδα για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, έως το ανώτατο όριο των 15 μονάδων ανά σχολικό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΙΕΠ.

Ποιοι αναπληρωτές μπορούν να διεκδικήσουν πρόσληψη

Η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ενεργοποιείται σε περίπτωση που οι ανάγκες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου δεν καλυφθούν μέσω αποσπάσεων διορισμένων εκπαιδευτικών.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους προβλεπόμενους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019.

Παράλληλα, για τη συγκεκριμένη διαδικασία τίθεται ως επιπλέον προϋπόθεση η ύπαρξη πενταετούς διδακτικής εμπειρίας.

Πώς θα γίνεται η διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο θα παρέχουν τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία τις απογευματινές ώρες, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των Ημερήσιων Λυκείων.

Το πρόγραμμα μπορεί να φτάνει έως τις εννέα ώρες εβδομαδιαίως, διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία.

Το υπόλοιπο ωράριο των εκπαιδευτικών θα αξιοποιείται για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως προετοιμασία της διδασκαλίας, την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και την προετοιμασία δοκιμασιών.

Προσαύξηση 50% στη μοριοδότηση

Σημαντικό στοιχείο της πρόσκλησης αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η υπηρεσία των αναπληρωτών στο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Ο χρόνος για τον οποίο προσλαμβάνονται λογίζεται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία.

Για την υπηρεσία αυτή αποδίδεται η προβλεπόμενη μοριοδότηση του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, αλλά αυξημένη κατά 50%.

Αυτό μεταφράζεται σε 1,5 μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, ενώ προβλέπεται ανώτατο όριο 15 μονάδων για κάθε σχολικό έτος.

Η προθεσμία που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι αναπληρωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν στη διάθεσή τους το διάστημα από 24 Σεπτεμβρίου στις 14:00 έως 5 Οκτωβρίου στις 17:00 για να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσκληση αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και την κάλυψη αναγκών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου που δεν θα έχουν καλυφθεί μέσω αποσπάσεων διορισμένων εκπαιδευτικών.

Δείτε την πρόσκληση εδώ