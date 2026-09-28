Τήλος: Σοβαρά κενά στα σχολεία καταγγέλει η δήμαρχος του νησιού – Χωρίς βασικούς καθηγητές η Γ’ Λυκείου

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Στο Γυμνάσιο-Λύκειο του νησιού παραμένουν κενές δύο θέσεις φιλολόγων, ενώ οι πέντε μαθητές της Γ’ Λυκείου προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές χωρίς οικονομολόγο στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, την ώρα που εκκρεμούν και ανάγκες παράλληλης στήριξης και ψυχολόγου.

Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που εξακολουθούν να καταγράφονται στις σχολικές μονάδες της Τήλου ζητά με επείγουσα επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Καμμά.

Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Τήλου, όπου παραμένουν κενές δύο θέσεις φιλολόγων. Παράλληλα, οι πέντε μαθητές της Γ’ Λυκείου, που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν έχουν εκπαιδευτικό οικονομολόγο για την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας – Έκθεσης.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στις ανάγκες παράλληλης στήριξης, οι οποίες παραμένουν εν μέρει ακάλυπτες, καθώς και στην απουσία ψυχολόγου από τις σχολικές μονάδες του νησιού.

Η δήμαρχος ζητά να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις και να δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σαφές χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.