Νέα παρέμβαση για τα κενά στα σχολεία: «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και IB δεν υλοποιούνται με κενά»

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Ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής (ΣΥΚΑΓΕ) συνδέει το ζήτημα της στελέχωσης με τους δύο σημαντικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας.

Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στη Γενική και την Ειδική Αγωγή ζητά ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής (ΣΥΚΑΓΕ), υποστηρίζοντας ότι τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος συνδέει το ζήτημα της στελέχωσης με δύο σημαντικούς σχεδιασμούς για το δημόσιο σχολείο: την εξαγγελθείσα δωρεάν συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο νέο ψηφιακό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και την εισαγωγή του International Baccalaureate (IB) σε δημόσια Λύκεια. Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν ουσιαστικά χωρίς επαρκείς ώρες διδασκαλίας, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και, κυρίως, την παρουσία εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στα σχολεία.

«Αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης»

Ο ΣΥΚΑΓΕ χαρακτηρίζει αναγκαία την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο και αντιμετωπίζει θετικά τη σύνδεση της διδασκαλίας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και την εξαγγελθείσα δωρεάν συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο νέο ψηφιακό ΚΠΓ.

Αντίστοιχα, αναφέρεται στην εισαγωγή του International Baccalaureate σε 11 δημόσια Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027, ως διετούς αγγλόφωνου προγράμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, για να υλοποιηθούν στην πράξη αυτοί οι σχεδιασμοί απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: επαρκής χρόνος διδασκαλίας, σύγχρονα και κατάλληλα βιβλία και πλήρης στελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας.

Ο ΣΥΚΑΓΕ παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα ελλείψεων με τα οποία, όπως αναφέρει, ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά.

Μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Α΄ Πειραιά καταγράφονται 11 κενά πλήρους και 27 μειωμένου ωραρίου στον κλάδο ΠΕ06, ενώ στη Γ΄ Αθήνας τα κενά εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας ξεπερνούν τα 25.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι αυτά αποτελούν μόνο ενδεικτικές περιπτώσεις και υποστηρίζει ότι αντίστοιχες ελλείψεις καταγράφονται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Η εικόνα στην Ειδική Αγωγή

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία εκφράζεται για τη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΥΚΑΓΕ, στην Α΄ Αθήνας και στη Β΄ Θεσσαλονίκης δεν προσλήφθηκε κανένας εκπαιδευτικός ΠΕ06 στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, ενώ στην Α΄ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν μόλις τρεις προσλήψεις.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, ένας από τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς καλείται να καλύψει τρία διαφορετικά σχολεία, ένα 9θέσιο, ένα 7θέσιο και ένα 6θέσιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Σύλλογος εκτιμά ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ούτε σταθερή παρουσία εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας σε κάθε σχολείο ούτε ο απαιτούμενος αριθμός ωρών διδασκαλίας για όλους τους μαθητές.

«Πώς θα συνδεθεί το ΚΠΓ με το σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς Αγγλικών;»

Με αφορμή τα κενά, ο ΣΥΚΑΓΕ θέτει το ζήτημα της πρακτικής εφαρμογής των σχεδιασμών για το ΚΠΓ.

Όπως επισημαίνει, η σύνδεση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας με το δημόσιο σχολείο προϋποθέτει ότι οι μαθητές θα έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να διδαχθούν επαρκώς την ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από την περιοχή ή το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η δωρεάν πιστοποίηση πρέπει να λειτουργήσει ως μέτρο εκπαιδευτικής ισότητας, ώστε η οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας ή ο τόπος κατοικίας ενός μαθητή να μην καθορίζουν την πρόσβασή του στην εκμάθηση και πιστοποίηση μιας ξένης γλώσσας.

Ο Σύλλογος ζητά να καταγραφούν και να δημοσιοποιηθούν όλα τα κενά ΠΕ06 και να καλυφθούν χωρίς περικοπές στις επόμενες φάσεις προσλήψεων. Παράλληλα, ζητά να δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις πλήρους ωραρίου, να ενισχυθούν οι ώρες διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας και να υπάρξει επαρκής στελέχωση τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Στα αιτήματά του περιλαμβάνονται επίσης η διάθεση σύγχρονων και κατάλληλων διδακτικών βιβλίων και η δημιουργία οργανικών θέσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Ο ΣΥΚΑΓΕ δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας είναι έτοιμοι να στηρίξουν κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, ζητώντας όμως να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στις εξαγγελίες και στην πραγματική εικόνα των σχολείων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, «το ΚΠΓ δεν συνδέεται με το σχολείο μόνο με μια ανακοίνωση», αλλά όταν κάθε σχολική μονάδα διαθέτει εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας και τις απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας από την αρχή της χρονιάς.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστηρίζει ότι ούτε η εισαγωγή του IB αρκεί από μόνη της για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου. Για τον Σύλλογο, προϋπόθεση για ένα πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο είναι όλοι οι μαθητές, με ή χωρίς αναπηρία, να έχουν σταθερή και ποιοτική διδασκαλία Αγγλικών.

Για τον λόγο αυτό ζητά άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.