Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει» ο καύσωνας

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Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, ενώ ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

Καιρός δύο διαφορετικών όψεων διαμορφώνεται στη χώρα, καθώς η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ δεν παρουσιάζει ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόγνωση, πέρα από την προσθήκη της επισήμανσης για τα έντονα φαινόμενα στη βόρεια χώρα.

Η Θεσσαλία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της ζέστης, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας επιβαρύνει σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς περιορίζει την αποτελεσματική εξάτμιση του ιδρώτα και αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Στη Θεσσαλία η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να κινηθεί στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει τους 43. Αντίστοιχα υψηλές τιμές αναμένονται στην ανατολική Στερεά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41. Στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται επίσης μέγιστες τιμές από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Καταιγίδες, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις

Διαφορετικό θα είναι το σκηνικό στη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στη Θράκη.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά και να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η έντασή τους αναμένεται να υποχωρήσει από αργά το βράδυ.

Γιατί η υγρασία ενισχύει τον κίνδυνο

Η υψηλή θερμοκρασία επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό όταν συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία. Ο ιδρώτας αποτελεί βασικό μηχανισμό ψύξης, όμως όταν ο αέρας είναι ήδη γεμάτος υδρατμούς, δεν εξατμίζεται εύκολα από το δέρμα.

Ως αποτέλεσμα, η θερμότητα παραμένει στο σώμα, η εσωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει και η καρδιά αναγκάζεται να λειτουργεί εντονότερα για να μεταφέρει αίμα προς το δέρμα. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη εφίδρωση προκαλεί απώλεια υγρών και αλάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Τι δείχνει η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης

Η θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης συνδυάζει σε έναν δείκτη τη θερμότητα και την υγρασία. Αποτυπώνει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να φτάσει το σώμα μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από εκείνη του αέρα. Όσο αυξάνεται η υγρασία, όμως, η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται. Επικίνδυνο επίπεδο θεωρείται η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης από 25 βαθμούς Κελσίου και πάνω, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους.

Η εικόνα της «υγρής ζέστης» στην Ελλάδα

Το εργαλείο Climate Shift Index: Humid Heat χρησιμοποιείται για την καθημερινή παρακολούθηση της επικίνδυνης υγρής θερμότητας, δηλαδή των περιπτώσεων όπου η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ψύξης-εξάτμισης ξεπερνά τους 25 βαθμούς.

Για τις 22 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα εμφανίζεται σε πορτοκαλί συναγερμό ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη. Σε ξεχωριστή αποτύπωση παρουσιάζεται και το πόσο πιθανότερη έγινε η συγκεκριμένη υγρή ζέστη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η σχέση με την κλιματική αλλαγή

Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας δεν μεταβάλλει μόνο τη θερμοκρασία του αέρα, αλλά και την ποσότητα υγρασίας που μπορεί να συγκρατήσει η ατμόσφαιρα. Ο θερμότερος αέρας έχει μεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης υδρατμών, ενώ παράλληλα αυξάνεται η εξάτμιση από ωκεανούς, λίμνες και έδαφος.

Για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου, ο αέρας μπορεί να συγκρατήσει περίπου 4% περισσότερη υγρασία. Καθώς ο πλανήτης έχει ήδη θερμανθεί κατά 1,2 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, η συχνότητα και η ένταση της υγρής θερμότητας παρουσιάζουν αύξηση.

Μελέτη στο Environmental Research διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε περίπου τρεις εβδομάδες επικίνδυνων ημερών με συνδυασμό ζέστης και υγρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο μέσα στο 2024.