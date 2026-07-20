Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους έως και 2.500 ευρώ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Πίνακας περιεχομένων

Έως την Παρασκευή, 31 Ioυλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο gov.gr για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ -2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Φοιτητικό επίδομα – Διευκρινίζεται πως βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, διότι σε διαφορετική περίπτωση αυτή θα απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα καθώς δεν θα μπορεί να εξεταστεί.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Τα βασικά κριτήρια

Εξετάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή για να εγκριθεί η χορήγηση του επιδόματος. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα 1.000 ευρώ – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι έως 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

εάν ο φοιτητής δεν διαθέτει ήδη κάποιο άλλο πτυχίο,

εάν ο φοιτητής έχει περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η προϋπόθεση δεν ισχύει για τους πρωτοετείς.

και εάν πληροί το νοικοκυριό του φοιτητή τα κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται.

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της αίτησης από τον υπόχρεο, μετά διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος των στοιχείων και εν συνέχεια η αξιολόγηση ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

2.Τα ποσά του επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται με βάση τον τόπο φοίτησης του σπουδαστή και τις συνθήκες διαμονής του φοιτητή. Ειδικότερα, το επίδομα:

ανέρχεται στα 1.500 ευρώ για τους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές. Εδώ το ποσό χορηγείται ως βασικό ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

Επίδομα Μετεγκατάστασης: Προκαταβολή 5.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βρίσκεται εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ και για περιπτώσεις συγκατοίκησης δύο προπτυχιακών φοιτητών στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 2.500 ευρώ αφορά τους φοιτητές :

που σπουδάζουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης,

που συγκατοικούν με άλλο προπτυχιακό φοιτητή,

και που διαμένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Διευκρινίζεται πως εάν ο φοιτητής έχει πραγματοποιήσει μετεγγραφή, τότε αρμόδιο για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος είναι το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι οικονομικές υπηρεσίες των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πραγματοποιούν την καταβολή του επιδόματος , αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

3.Η αξιολόγηση των αιτήσεων

Αρχικά οι αιτήσεις εξετάζονται ως προς τα στοιχεία του βασικού δικαιούχου.

Και εάν αυτά εγκριθούν, μετά συνεχίζεται η διενέργεια ελέγχουν για τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συγκατοίκηση ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των ελέγχων, μετά οι αιτήσεις θα αποσταλούν στις οικονομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.