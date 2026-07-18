Επίδομα Μετεγκατάστασης: Προκαταβολή 5.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ένταξης με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία θα δημοσιευθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων για το ειδικό επίδομα μετεγκατάστασης, καθώς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Αυγούστου για οκτώ νέες περιοχές της χώρας.

Όπως ανέφερε η υπουργός σε τηλεοπτική της συνέντευξη, το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις ψηφίζεται εντός της εβδομάδας, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται με σημαντικές αλλαγές, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από τη δημόσια διαβούλευση και την αξιολόγηση των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του.

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται

Μεταξύ των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται η Φλώρινα, η Καστοριά, η Πέλλα, το Κιλκίς και οι Σέρρες, ενώ συνολικά το μέτρο θα καλύψει οκτώ νέες περιοχές.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της πληθυσμιακής και αναπτυξιακής δυναμικής περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους.

Προκαταβολή 5.000 ευρώ στους δικαιούχους

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του προγράμματος αφορά τον τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Όπως εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν πλέον το 50% του ποσού με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αίτησης.

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«Από τα 10.000 ευρώ, ο πολίτης θα λαμβάνει τις 5.000 ευρώ στην πρώτη φάση της διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά το στάδιο της μετακόμισης και της εγκατάστασής τους στη νέα περιοχή.

Καταργείται η υποχρέωση εύρεσης εργασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή που αφορά τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό, δεν θα απαιτείται πλέον η εξασφάλιση θέσης εργασίας ως προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ ακόμη και πριν βρουν εργασία στην περιοχή που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων και θα καταστήσει το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για οικογένειες και νέους που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης.