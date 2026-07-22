Εκλογές 2027: Πότε θα γίνουν τελικά; Αυτός είναι ο πολιτικός σχεδιασμός

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Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τοποθετώντας την εκλογική αναμέτρηση από την άνοιξη του 2027 και μετά, ενώ σχολίασε και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Για τις Εκλογές 2027 τοποθέτησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν από την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και σχολίασε τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, δίνοντας σαφές στίγμα για τον εκλογικό ορίζοντα της χώρας. Την ίδια ώρα, αφιέρωσε σημαντικό μέρος των δηλώσεών του στην πολιτική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και στις θέσεις που, όπως ανέφερε, εκφράζει το τελευταίο διάστημα.

Η τοποθέτηση για τις εκλογές

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε απάντηση στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, σημειώνοντας ότι η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί «από την άνοιξη του 2027 και μετά».

Με τη δήλωσή του αυτή επιχείρησε να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση, επαναλαμβάνοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει αλλαγή του εκλογικού χρονοδιαγράμματος.

Τα σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι οι θέσεις του πρώην πρωθυπουργού παρουσιάζουν μετατόπιση προς εκείνες της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στάθηκε και στις δημοσκοπικές επιδόσεις του πολιτικού φορέα που εκπροσωπεί.

Όπως ανέφερε, «να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα στις εκλογές του 2027», προσθέτοντας ότι εάν ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι η επανάληψη του εκλογικού ποσοστού του 2023, «κανένα πρόβλημα». Παράλληλα, σημείωσε πως, κατά την άποψή του, τα πολιτικά κόμματα συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας.

Οι αναφορές σε μεταναστευτικό και εξοπλισμούς

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η πολιτική αντιπαράθεση με την Αριστερά αναδεικνύει, όπως είπε, τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η αμυντική πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σημειώνοντας ότι τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν σχετικές δηλώσεις του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλο οικονομικό βάρος στους εξοπλισμούς.

«Οι εξοπλισμοί είναι εθνική επιλογή»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο γραμματέας της ΝΔ χαρακτήρισε την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας «εθνική επιλογή» και «εθνικό συμφέρον», συνδέοντας το ζήτημα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή και γειτονικές χώρες με αναθεωρητικές τάσεις, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των εξοπλισμών αποτελεί βασική προτεραιότητα.