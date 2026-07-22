Φοιτητική στέγη: Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και φοιτητές πριν νοικιάσουν σπίτι

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Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΠΟΜΙΔΑ να δίνει οδηγίες για ασφαλή ενοικίαση, σωστή διαπραγμάτευση και προσεκτικό έλεγχο των κατοικιών, ενώ αρκετές οικογένειες εξετάζουν και την αγορά ακινήτου.

Φοιτητική στέγη αναζητούν ήδη χιλιάδες οικογένειες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα πανεπιστημιακά κέντρα της χώρας, με την επιλογή της κατάλληλης κατοικίας να εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων καλεί γονείς και νέους φοιτητές να κινηθούν οργανωμένα, χωρίς βιασύνη και χωρίς να δεσμευτούν πριν ελέγξουν προσεκτικά τόσο το ακίνητο όσο και τους όρους της συμφωνίας.

Για ορισμένες οικογένειες, η αναζήτηση δεν περιορίζεται στη μίσθωση. Εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες οικονομικές δυνατότητες, εξετάζεται και η αγορά κατοικίας, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του φοιτητή και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία μακροπρόθεσμη επένδυση. Και στις δύο περιπτώσεις, η τοποθεσία, το πραγματικό κόστος και η κατάσταση του ακινήτου αποτελούν βασικές παραμέτρους.

Η βιασύνη δεν βοηθά στην επιλογή

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά στις οικογένειες να μην κυριαρχηθούν από τον πανικό αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Η έναρξη των μαθημάτων δεν ακολουθεί την επόμενη ημέρα και, επομένως, υπάρχει χρόνος για σύγκριση περισσότερων κατοικιών και προσεκτική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

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Παράλληλα, η αναζήτηση δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται στις γειτονιές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο πανεπιστήμιο. Μερικοί δρόμοι ή λίγες στάσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χαμηλότερο ενοίκιο, χωρίς να δυσκολεύεται ουσιαστικά η καθημερινή πρόσβαση στη σχολή.

Πότε πρέπει να προχωρήσει άμεσα η συμφωνία

Η επίσκεψη σε ένα μόνο σπίτι δεν αρκεί για ασφαλή απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να εξετάζουν περισσότερες επιλογές και να συγκρίνουν την κατάσταση, την περιοχή, το κόστος και τις παροχές κάθε ακινήτου.

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Όταν, όμως, βρεθεί κατοικία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να ολοκληρώνεται γρήγορα η συμφωνία. Αντίθετα, όταν το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, συνιστάται να μην γίνεται αποδεκτό, καθώς ενδέχεται να υπάρχει αντίστοιχη κατοικία με χαμηλότερη τιμή σε κοντινή περιοχή.

Εγγύηση, προκαταβολές και συγκατοίκηση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους οικονομικούς όρους της μίσθωσης, καθώς δεν υπάρχει νομοθετικά καθορισμένο ανώτατο όριο ούτε για την εγγύηση ούτε για τον αριθμό των ενοικίων που μπορεί να ζητηθούν προκαταβολικά.

Οι οικογένειες θα πρέπει, επομένως, να γνωρίζουν και να συμφωνούν εκ των προτέρων το συνολικό ποσό που θα καταβάλουν πριν από την εγκατάσταση, αποφεύγοντας δεσμεύσεις που δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά.

Ως επιλογή περιορισμού των εξόδων προτείνεται και η συγκατοίκηση. Τα μεγαλύτερα διαμερίσματα συνήθως έχουν μικρότερο κόστος ανά φοιτητή σε σύγκριση με τις μικρές αυτόνομες κατοικίες, ενώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου είναι υψηλότερο στις περιπτώσεις συγκατοίκησης.

Ο έλεγχος του ακινήτου πριν από τη μίσθωση

Η πραγματική κατάσταση του σπιτιού πρέπει να εξετάζεται πριν από οποιαδήποτε συμφωνία. Εάν η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιηθεί το βράδυ, είναι χρήσιμο να ακολουθήσει δεύτερη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα ο φυσικός φωτισμός, η κατάσταση του ακινήτου και η εικόνα της γύρω περιοχής. Η δεύτερη επίσκεψη μειώνει τον κίνδυνο να διαπιστωθούν προβλήματα μόνο μετά την εγκατάσταση.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην καταβάλλουν χρήματα πριν επιβεβαιώσουν ότι το πρόσωπο που ζητά την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Το μισθωτήριο και οι προειδοποιήσεις για μεσάζοντες

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει η έγγραφη σύμβαση μίσθωσης να υπογράφεται τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ώστε οι όροι της συμφωνίας να είναι σαφείς για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη συνιστάται απέναντι στα αποκαλούμενα «γραφεία πληροφοριών», τα οποία ζητούν προκαταβολικά χρήματα με την υπόσχεση άμεσης εύρεσης κατοικίας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι πληροφορίες που παρέχουν μπορεί να είναι παλιές ή να μην έχουν πρακτική αξία.

Αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνεργάζονται με επίσημα μεσιτικά γραφεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεσιτική αμοιβή καταβάλλεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση του ακινήτου.

Τι συνιστά η ΠΟΜΙΔΑ στους ιδιοκτήτες

Οι οδηγίες δεν απευθύνονται μόνο στους φοιτητές και στις οικογένειές τους. Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους ιδιοκτήτες να μελετούν τις σχετικές κατευθύνσεις και να χρησιμοποιούν ειδικά υποδείγματα συμβάσεων για φοιτητικές μισθώσεις, στα οποία προβλέπεται η υπογραφή του φοιτητή και των γονέων του.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αναζήτηση του υψηλότερου δυνατού μισθώματος δεν πρέπει να υπερισχύει της επιλογής ενός αξιόπιστου ενοικιαστή.

Στους ιδιοκτήτες προτείνεται ακόμη η ασφάλιση των κατοικιών τους για φυσικές καταστροφές, ατυχήματα και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά.

Η αγορά κατοικίας ως εναλλακτική

Για τους γονείς που προσανατολίζονται στην αγορά αντί της ενοικίασης, η επιλογή της περιοχής αποτελεί τον πρώτο βασικό παράγοντα. Η τοποθεσία πρέπει να εξετάζεται με βάση τις σημερινές ανάγκες, τον τόπο εργασίας και τις μελλοντικές προοπτικές του αγοραστή.

Εξίσου κρίσιμη είναι η επιλογή του μεγέθους της κατοικίας. Το ακίνητο πρέπει να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες χωρίς να υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας.

Η ηλικία του κτιρίου, οι πιθανές εργασίες ανακαίνισης και η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης απαιτούν επίσης αξιολόγηση από ειδικούς. Στο αρχικό κείμενο επισημαίνεται ότι από το 2030 και το 2033 δεν θα επιτρέπεται νέα ενοικίαση ή πώληση κατοικιών ενεργειακής κλάσης Ζ ή Η χωρίς να έχει προηγηθεί ενεργειακή αναβάθμιση.

Ενεργειακό κόστος και λειτουργία της πολυκατοικίας

Η ενεργειακή κατηγορία επηρεάζει άμεσα τόσο τα μηνιαία έξοδα όσο και τη μελλοντική αξία της κατοικίας. Η μόνωση, το σύστημα θέρμανσης, ο ηλιακός θερμοσίφωνας και ο φωτισμός αποτελούν στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται πριν από την αγορά.

Στη συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνονται επίσης ο όροφος, οι αποθηκευτικοί χώροι, η ύπαρξη θέσης στάθμευσης και το ύψος των κοινοχρήστων.

Τέλος, σημαντική θεωρείται η εικόνα της διαχείρισης της πολυκατοικίας και οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών, καθώς επηρεάζουν την καθημερινή χρήση και τη συντήρηση του ακινήτου.