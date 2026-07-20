Πληρωμές από e – ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 24 Ιουλίου: Ποιοί πάνε ταμείο

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας φαίνεται πως βρίσκεται το πακέτο μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να έχει ήδη παρουσιάσει στον πρωθυπουργό τις βασικές παρεμβάσεις και το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα.