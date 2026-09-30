Πανεπιστήμιο Πατρών: 50 διεθνείς φοιτητές στο Αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής – 168 υποψήφιοι από 23 χώρες – 50 οι πρώτοι φοιτητές

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To νέο Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών κάνει πρεμιέρα, υποδεχόμενο περίπου 50 διεθνείς φοιτητές από την πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας του.

Tους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες του νέου Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικών Σπουδών υποδέχεται το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος και η υποδοχή της πρώτης σειράς φοιτητών θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος. Ουσιαστικά, πρόκειται για το πέμπτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής που λειτουργεί στην Ελλάδα, μετά τα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ανταπόκριση στη νέα ακαδημαϊκή πρωτοβουλία ήταν ιδιαίτερα σημαντική ήδη από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. 168 υποψήφιοι από 23 χώρες υπέβαλαν αίτηση για το Πρόγραμμα, ενώ περίπου 50 διεθνείς φοιτητές αποτελούν την πρώτη ομάδα που ξεκινά τις σπουδές της στην Πάτρα.

ι το πέμπτο πρόγραμμα ξενόγλωσσο προπτυχιακό ιατρικής που λειτουργεί στην Ελλάδα, με τα αντίστοιχα των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλίας και Κρητης

Πρόκειται για εξαετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, συνολικής διάρκειας 360 ECTS, το οποίο πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη διδασκαλία των βασικών βιοϊατρικών επιστημών με την κλινική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τόσο τις υποδομές του Τμήματος Ιατρικής όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η διεθνής απήχηση του Προγράμματος αναδεικνύει τη δυναμική του Πανεπιστημίου Πατρών να προσελκύσει φοιτητές/τριες από διαφορετικές χώρες και να ενισχύσει τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Για το Τμήμα Ιατρικής, η λειτουργία του Αγγλόφωνου Προγράμματος αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει την ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική του παράδοση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς συνεργασίες και την εξωστρέφειά του.

Σύνδεση με την επιστημονική κοινότητα

Η τελετή θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Κωνσταντίνου Σταθόπουλου, και του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Γεωργίου Λ. Αντωνάκη.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Αγγλόφωνου Προγράμματος και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Γεώργιος Χ. Καγκάδης, θα παρουσιάσει τη δομή και τη φιλοσοφία του Προγράμματος.

Ιδιαίτερη συμβολική στιγμή της εκδήλωσης θα αποτελέσει η περιένδυση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών με την ιατρική ποδιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της ακαδημαϊκής τους διαδρομής στην Ιατρική.

Με την έναρξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει τον διεθνή του προσανατολισμό και δημιουργεί έναν νέο χώρο συνάντησης της ελληνικής ακαδημαϊκής παράδοσης με τη διεθνή φοιτητική και επιστημονική κοινότητα.