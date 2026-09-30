Άνω Λιόσια: Η επόμενη μέρα μετά το επεισόδιο στο Νηπιαγωγείο – «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να είναι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί»

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«Μείναμε μόνοι στην κρίση» λένε οι εκπαιδευτικοί και καταγγέλλουν χρόνια εγκατάλειψη των σχολείων

Νέα παρέμβαση για όσα συνέβησαν στο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, καταδικάζοντας κατηγορηματικά τον προπηλακισμό και τον τραυματισμό της προϊσταμένης, χωρίς όμως να προσπερνά όσα έχουν γίνει γνωστά για τη συμπεριφορά της απέναντι στα παιδιά.

Το σωματείο επιχειρεί παράλληλα να ανοίξει τη συζήτηση πέρα από το συγκεκριμένο επεισόδιο, κάνοντας λόγο για χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα, δύσκολες συνθήκες στα σχολεία της περιοχής, απουσία υποστηρικτικών δομών και σοβαρά ελλείμματα στην επικοινωνία σχολείου, οικογενειών και κοινότητας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική του προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς για όσα ακολούθησαν την επόμενη ημέρα του περιστατικού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι υπόλοιπες νηπιαγωγοί κλήθηκαν να ανοίξουν το σχολείο και να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα χωρίς την παρουσία της διοίκησης, έχοντας ουσιαστικά στο πλευρό τους συναδέλφους από γειτονικό σχολείο και μέλη του σωματείου.

Καταδικάζει την επίθεση – Τι αναφέρει για τη συμπεριφορά προς τα παιδιά

Ο Σύλλογος αναφέρεται αρχικά στα γεγονότα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η προϊσταμένη φέρεται να απηύθυνε με ιδιαίτερη ένταση απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς παιδιά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ένταση μεταφέρθηκε μεταξύ της προϊσταμένης και γονέων που βρίσκονταν στο σημείο. Το σωματείο αναφέρει ότι πατέρας παιδιού πήδηξε τα κάγκελα του σχολείου και άσκησε σωματική βία σε βάρος της προϊσταμένης, χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Οι εκπαιδευτικοί ξεκαθαρίζουν ότι ζητήματα που αφορούν την προστασία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των παιδιών πρέπει να αναδεικνύονται και να μην υποβαθμίζονται.

Τονίζουν, μάλιστα, ότι η πίεση, οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες και η εξουθένωση των εκπαιδευτικών δεν μπορούν να δικαιολογήσουν συμπεριφορές που προσβάλλουν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια ή την ψυχική ευημερία των παιδιών.

Ταυτόχρονα, όμως, υπογραμμίζουν ότι καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη δεν μπορεί να επιλύεται με τρόπο που να στρέφεται κατά της σωματικής ή ψυχικής ακεραιότητας των εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος αποδίδει μεγάλες ευθύνες στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, εξελίχθηκε σε εκρηκτική μέσα από χρόνια συσσωρευμένης έντασης.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δυσκολίες επικοινωνίας και έλλειψη σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ανάμεσα στο σχολείο, τους γονείς, τους μαθητές και την εκπαιδευτικό.

Κατά το σωματείο, όταν δεν υπάρχουν σταθεροί δεσμοί με την κοινότητα και ουσιαστικοί δίαυλοι επικοινωνίας με τις οικογένειες και τα παιδιά, δημιουργείται έδαφος ώστε οι συγκρούσεις να κλιμακώνονται και να λαμβάνουν ακραίες διαστάσεις.

Τι συνέβη μετά το περιστατικό

Μετά τα γεγονότα, η προϊσταμένη βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τη διευθύντρια Εκπαίδευσης και τη σύμβουλο νηπιαγωγών, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πήγαν άμεσα στον χώρο.

Παρών ήταν και εκπρόσωπος του Δήμου Φυλής, ενώ ο Περιφερειακός Διευθυντής εξέφρασε τη στήριξή του.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου βρέθηκαν επίσης στο πλευρό της εκπαιδευτικού, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να διαπιστώσουν ότι ήταν καλά στην υγεία της, ότι διέθετε την απαραίτητη νομική υποστήριξη και ότι θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Απολύτως απόντες» την επόμενη ημέρα

Εδώ ακριβώς το σωματείο ανεβάζει τους τόνους.

Όπως καταγγέλλει, την επόμενη ημέρα οι υπόλοιπες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ανοίξουν το νηπιαγωγείο και να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση.

Παρά τις οχλήσεις των ίδιων και του Συλλόγου για στήριξη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το σωματείο υποστηρίζει ότι τελικά στο πλευρό τους βρέθηκαν μέλη του και εκπαιδευτικοί του διπλανού Δημοτικού Σχολείου.

Οι νηπιαγωγοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν να διαχειριστούν την έντονη αγανάκτηση και αναστάτωση των γονέων, ενώ έξω από το σχολείο βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, τη σύμβουλο, τη δημοτική αρχή και την Περιφερειακή Διεύθυνση «απολύτως απόντες» από τη διαχείριση της κατάστασης εκείνη την ημέρα.

Για τον Σύλλογο, όσα συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο δεν πρέπει να εξεταστούν απομονωμένα από τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για σχολεία με αυξημένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που, σύμφωνα με το σωματείο, παραμένουν επί χρόνια παραμελημένα.

Μεταξύ των προβλημάτων που καταγράφει περιλαμβάνονται η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε ειδικότητες και Παράλληλη Στήριξη, τα ακατάλληλα κτίρια, η εργασιακή εξουθένωση, η έλλειψη προγραμμάτων παρέμβασης στην κοινότητα και η απουσία ουσιαστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών και οικογενειών.

«Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να είναι τα πάντα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη μόνιμων υποστηρικτικών δομών στα σχολεία που αντιμετωπίζουν αυξημένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το σωματείο ζητά δομές που θα μπορούν να λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ σχολείου, οικογενειών και κοινότητας, να υποστηρίζουν την ένταξη όλων των παιδιών και ειδικότερα των δίγλωσσων μαθητών και των παιδιών Ρομά.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να καλούνται να λειτουργούν ταυτόχρονα ως δάσκαλοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διαμεσολαβητές και διαχειριστές κάθε κοινωνικού προβλήματος που φτάνει στο σχολείο.

Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνει ο Σύλλογος είναι η άμεση στήριξη εκπαιδευτικών, παιδιών και οικογενειών στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, η λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς και ειδικότητες.

Ζητά ακόμη ολιγομελή τμήματα σε σχολεία με αυξημένο αριθμό μαθητών Ρομά και δίγλωσσων μαθητών, μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και επαναφορά και θεσμοθέτηση του Ρομά διαμεσολαβητή.

Παράλληλα, ζητά οργανωμένη παρέμβαση στην κοινότητα για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα αλλά δεν φοιτούν συστηματικά, μακροχρόνιο σχέδιο για την ουσιαστική ένταξη των μαθητών Ρομά, οικονομική και κοινωνική στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των σχολικών μονάδων, ασφαλή και κατάλληλα σχολικά κτίρια και επαρκής δημόσια χρηματοδότηση.

Ο Σύλλογος καταλήγει ότι θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τις παρεμβάσεις και τις συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς, διεκδικώντας συγκεκριμένες λύσεις από το Υπουργείο Παιδείας, την εκπαιδευτική διοίκηση και τον Δήμο.

Το χρονικό

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά την επίθεση που, όπως η ίδια καταγγέλλει, δέχθηκε από γονείς τετράχρονης μαθήτριας.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς γονείς και μαθητές διατυπώνουν πρόσθετες καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι σε παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη και ισχυρισμοί περί ρατσιστικής αντιμετώπισης μαθητών Ρομά.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Από τη μία διερευνώνται όσα καταγράφηκαν στο βίντεο από τον προαύλιο χώρο του σχολείου και οι καταγγελίες που ακολούθησαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας. Από την άλλη, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την καταγγελλόμενη επίθεση που δέχθηκε η ίδια μετά το περιστατικό.

Για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ έχει αποφασιστεί και η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η καταγγελία της διευθύντριας για την επίθεση

Σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, μετά το περιστατικό δέχθηκε επίθεση από τους γονείς τετράχρονης μαθήτριας.

Η ίδια καταγγέλλει ότι ο πατέρας του παιδιού τη χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι και ότι η μητέρα τη χαστούκισε. Μετά το επεισόδιο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η μητέρα συνελήφθη, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι μωρά, δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι»

Την ίδια στιγμή, νέες καταγγελίες γονέων έρχονται να προστεθούν σε όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο υποστηρίζει ότι έχει δει η ίδια τη διευθύντρια να φωνάζει σε παιδιά, ενώ προχωρά και σε καταγγελία για χτύπημα παιδιού στα χέρια.

«Είδαμε να φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια», αναφέρει.

Η ίδια επιμένει στη μικρή ηλικία των μαθητών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μωρά. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της μητέρας και περιλαμβάνονται στα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.

Καταγγελίες για συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά Ρομά

Μία ακόμη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αφορά ισχυρισμούς γονέων περί διαφορετικής αντιμετώπισης παιδιών Ρομά.

Η ίδια μητέρα εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω από τη συμπεριφορά που καταγγέλλει ενδεχομένως υπήρχε ρατσιστικό υπόβαθρο.

«Μάλλον έχει τον ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως», υποστηρίζει, σημειώνοντας ότι ζει στην περιοχή εδώ και περίπου 20 χρόνια και ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της είχαν φοιτήσει σε σχολεία της περιοχής χωρίς να αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα παιδιά είχαν μιλήσει και παλαιότερα στις οικογένειές τους για περιστατικά στο νηπιαγωγείο, χωρίς οι γονείς να δώσουν τότε ιδιαίτερη σημασία.

«Μας το έλεγαν τα παιδιά μας, αλλά δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε “παιδιά είναι…”», σημειώνει.

Οι ισχυρισμοί περί ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν αποτελούν μέχρι στιγμής διαπιστωμένο εύρημα των αρμόδιων Αρχών και μένει να διερευνηθούν.

Η καταγγελία για τη φράση «φύγε μαύρε»

Στο πλαίσιο των νέων καταγγελιών αναφέρεται και περιστατικό που φέρεται να αφορά μαθητή γειτονικού σχολείου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η διευθύντρια φέρεται να απευθύνθηκε στον μαθητή με τη φράση «φύγε μαύρε».

Πρόκειται επίσης για ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ως γεγονός και αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και τις μαρτυρίες της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει μαθητής που βρέθηκε στο σημείο

Στο περιστατικό φέρεται να παρενέβησαν και μαθητές γειτονικού γυμνασίου.

Ένας από αυτούς υποστηρίζει ότι είδε τη διευθύντρια να χτυπά το τετράχρονο παιδί και ότι της ζήτησε τον λόγο.

«Της φωνάζω: “Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια”», αναφέρει.

Κατά τη δική του μαρτυρία, η εκπαιδευτικός άρχισε στη συνέχεια να τον καταγράφει με το κινητό της και του είπε: «Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει».

Ο μαθητής υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τη διευθύντρια να του λέει: «Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;».

Άλλος μαθητής ισχυρίζεται ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αναφέροντας ότι η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και άλλες φορές.

ΕΔΕ και μετακίνηση σε άλλο νηπιαγωγείο

Παράλληλα με την αστυνομική και δικαστική διερεύνηση της καταγγελλόμενης επίθεσης σε βάρος της εκπαιδευτικού, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διοικητική έρευνα για τη δική της συμπεριφορά.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση καλείται να διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογήσει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και όχι μόνο το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η υπόθεση παραμένει έτσι ανοιχτή σε διαφορετικά επίπεδα, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να διερευνήσουν τόσο τις καταγγελίες γονέων και μαθητών όσο και την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε η ίδια η εκπαιδευτικός.