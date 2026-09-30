Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Affidea: Τριετής συνεργασία με επίκεντρο τη Data Science και την πρόληψη στην υγεία

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Η συνεργασία προβλέπει δράσεις σε Data Science, Health Analytics και διαχείριση δεδομένων, πρακτική άσκηση φοιτητών, κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη.

Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας υπέγραψαν η Affidea Ελλάδος και το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΟΠΑ). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη που φέρνει την ακαδημαϊκή γνώση πιο κοντά στην εφαρμογή της στον χώρο της υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, την έρευνα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου διαμορφώνεται ένα πλέγμα κοινών δράσεων που αξιοποιεί τη Data Science, τη στατιστική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάλυση των αναγκών υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παροχή δυνατότητας πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, η υλοποίηση κοινών ερευνητικών δράσεων σε πεδία όπως το Health Analytics, η στατιστική και η διαχείριση δεδομένων, καθώς και η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για την πρόληψη και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Μέσα από εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και η ανάδειξη της υγείας ως βασικού παράγοντα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Καρούτζος, δήλωσε: «Στην Affidea επενδύουμε διαχρονικά σε συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την υγεία. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες του χώρου της υγείας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την αξιοποίηση της επιστήμης των δεδομένων, την ανάπτυξη νέων λύσεων και την ενίσχυση της πρόληψης. Παράλληλα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων, καλλιεργώντας από νωρίς μια ισχυρή κουλτούρα πρόληψης.»

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η νέα συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση για σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων, της στατιστικής ανάλυσης και της τεχνολογίας για την προαγωγή της υγείας και της πρόληψης, προσφέρουμε ουσιαστικού έργο στην κοινωνία. Παράλληλα, δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας πολύτιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και ερευνητικής εξέλιξης στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στη νέα γενιά.»

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Affidea και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώνουν την τεχνογνωσία, την επιστημονική γνώση και την εμπειρία τους, με κοινή αποστολή να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας στην υγεία. Ένα οικοσύστημα όπου η επιστήμη των δεδομένων, η τεχνολογία και η διεπιστημονική συνεργασία αξιοποιούνται προς όφελος της πρόληψης, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και, τελικά, της καλύτερης φροντίδας και ποιότητας ζωής.