ΔΥΠΑ: 75 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πού κατανέμονται οι θέσεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 75 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, με τις θέσεις να κατανέμονται σε 17 περιοχές της χώρας και την Αττική να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό.

Οι συμβάσεις είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους εκπνέει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Πού κατανέμονται οι 75 θέσεις

Από τις συνολικά 75 προσλήψεις, οι 26 αφορούν την Αττική, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 6 θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία, 1 στην Άρτα, 1 στην Αχαΐα, 2 στη Δράμα, 5 στην Ευρυτανία, 3 στην Ημαθία, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στη Θεσπρωτία, 3 στα Ιωάννινα, 5 στην Καβάλα, 5 στην Καρδίτσα, 3 στη Μεσσηνία, 4 στην Ξάνθη, 3 στη Ροδόπη, 1 στις Σέρρες και 2 στα Τρίκαλα. Η αναλυτική κατανομή ανά νομό περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση ΣΟΧ2-2025 της ΔΥΠΑ.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στον δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Μετά την οριστική υποβολή, ο υποψήφιος λαμβάνει σε εκτυπώσιμη μορφή το αποδεικτικό του αντίστοιχου εντύπου ΑΣΕΠ, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου, καθώς και η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Προσοχή στα λάθη – Μπορεί να επηρεάσουν τη μοριοδότηση

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς τυχόν λάθη στα απαιτούμενα πεδία μπορούν να οδηγήσουν σε μη ορθή μοριοδότηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου και όσα προβλέπονται στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «19-02-2025».

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει μία μόνο αίτηση για θέσεις μίας κατηγορίας προσωπικού, δηλαδή ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Η υποβολή αιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες έχει σοβαρή συνέπεια: οδηγεί αυτοδικαίως στην ακύρωση όλων των αιτήσεων και στον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Παράλληλα, αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Δεν εξετάζονται επίσης αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με διαφορετικό τρόπο από την προβλεπόμενη ηλεκτρονική διαδικασία. Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία και ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 06:45 έως 16:00.

Απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών, ενώ η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Για την επιλογή των παιδιών εφαρμόζονται οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος, καθώς και σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά και γονείς με αναπηρία.